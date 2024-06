Serenates 2024: De la Orquesta de València a Marwán. Esta es la programación completa

El festival Serenates, coproducido por la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, celebra su 37ª edición del 24 de junio al 2 de julio, con una decena de conciertos que tendrán lugar en el claustro del Centre Cultural La Nau. Este año, destaca la presencia en el festival del cantautor Marwán (el día 26), que incluye Serenates en su gira internacional 20 aniversario ‘Canciones para una urgencia’.

"Serenates lleva 37 años amenizando las noches de verano desde el claustro del edificio histórico de la Universitat de València, un espacio que se configura como el marco perfecto para ofrecer un festival de verano que dedica su programación a la música compuesta e interpretada principalmente por músicos valencianos", dicen desde la UV.

Las entradas para todos los conciertos, con un precio de 4 euros, están a la venta desde este martes, día 11 de junio, a las 12 horas, en modalidad online, mientras las entradas físicas se pueden adquirir en el establecimiento de La Tenda UV en el Centre Cultural La Nau; excepto las de la actuación de la Orquestra de València del día 28, a la venta en la web del Palau, y las del concierto Voces por Benin del día 29, que es de entrada libre.

El claustro del edificio histórico de la Universitat de València ha acogido este mismo martes la presentación oficial del festival, a cargo de la rectora Mavi Mestre; el director general del IVC, Álvaro López-Jamar; el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá; y la vicerrectora de Cultura de la UV, Ester Alba.

Capella de Ministrers. / Levante-EMV

La rectora Maria Vicenta Mestre ha destacado “la colaboración entre Administraciones para hacer posible el festival”, un evento cultural que ha calificado como “único y emblemático”. Y ha remarcado sobre el programa de conciertos: “Que el cartel de este año, con un músico por la paz, es una muestra más de una universidad pública comprometida como es la Universitat de València”.

Por su parte, Álvaro López-Jamar ha apuntado: “Desde el Institut Valencià de Cultura nos complace poder coproducir junto a la Universitat de València un festival musical como Serenates, que es uno de los principales referentes de la agenda cultural veraniega de la Comunitat Valenciana por la inmensa calidad, eclecticismo y originalidad de su programación, pero también porque es la mejor plataforma de promoción y formación de los músicos valencianos de todos los estilos musicales, y de recuperación y puesta en valor de nuestro rico patrimonio musical”.

Mientras, Vicente Llimerá ha asegurado: “Que la Orquestra de València vuelva a participar en un Festival del prestigio de Serenates, una de las referencias culturales del verano en València, implica profundizar en la firme y necesaria colaboración institucional, elevar el nivel artístico de este encuentro y dar la oportunidad a que jóvenes integrantes de la Orquestra Filharmònica de la Universitat puedan compartir atriles y experiencias con nuestros músicos profesionales”.

También han estado presentes en el acto institucional el director adjunto de Música y Cultura Popular Valenciana del IVC, Joan Cerveró; el gerente de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria; y la directora de la EASD, Rosa Esteban, entre otras autoridades académicas y culturales; además de los artistas invitados.

El programa: nueve noches y un día de esplendor musical

Como es tradición en este festival, abrirá Serenates la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (24 de junio, 22 horas) con la producción propia Sorolla que, bajo la dirección de Hilari Garcia Gázquez, estrena un espectáculo de fusión de imágenes inspiradas en la obra del pintor Joaquín Sorolla y la música para el ballet Sorolla del compositor valenciano Juan J. Colomer, con videoescenas creadas y sincronizadas en directo por el alumnado de la Escola d’Art i Superior de Disseny de València como resultado del taller impartido por el artista visual Midiclorian.

El martes 25 (22 horas), Capella de Ministrers, con dirección de Carles Magraner, interpretará Cants de la terra, una muestra del patrimonio musical valenciano desde la perspectiva cultural de la música antigua y tradicional a través de los cantos del pueblo, romances, historias cantadas, danzas populares y otras que han formado parte de la historia reciente.

El miércoles 26 (22 horas), el festival acogerá el concierto de la Gira 20 aniversario ‘Canciones para una urgencia’ de una de las principales voces de la canción de autor en España y en América Latina, Marwán. Un disco recopilatorio que reinterpreta con un sonido más moderno y evolucionado, y que presentará en más de 60 actuaciones en 10 países del mundo.

Marwán. / Levante-EMV

Marwan Abu-Tahoun Recio, más conocido como Marwán, poeta, compositor, músico y cantante, aterrizará en La Nau para ofrecer un concierto íntimo, donde aunará música y literatura en un espectáculo de compromiso haciendo la magia que le caracteriza para convertir lo personal en universal. Marwán se ha convertido en un fenómeno de la escena musical actual y así lo demuestran sus centenares de actuaciones para miles de personas. Además, a su carrera como cantautor se le suma su éxito con sus poemarios, con más de 200.000 ejemplares vendidos. Nacido en Madrid en 1979, Marwán es hijo de padre palestino, ha sido nombrado ‘Músico por la Paz’ en el Parlamento Europeo, y en los últimos meses ha dado su apoyo, junto con otras personalidades de la música y la cultura, al movimiento universitario contra la guerra en el Oriente Medio.

Por otro lado y dentro de su línea de apoyo al repertorio compuesto por mujeres, Serenates recibirá el jueves 27 (22 horas) la participación en el festival de Ensemble Gregal con el teatro musical El dietario de Matilde Salvador, un espectáculo para actriz, soprano, piano, trío de cuerda y grupo de dulzainas que rinde homenaje a la creadora valenciana, y que fue galardonado con el premio de Teatro en Valenciano Evarist Garcia 2024 de la Diputación de Alicante.

El viernes 28 (22 horas) será el turno de la Orquestra de València, un referente de la ciudad que este año interpretará un programa eminentemente romántico francés y checo, pleno de melodismo y colorido orquestal, a cargo de su director, José Fabra Català, y con el solista Jacobo Christensen al violín, además de la colaboración de una selección de jóvenes músicos de la Orquestra Filharmònica UV. Aquí se podrán escuchar piezas de Bizet, Dvorák y Gounod.

En contraposición a las noches, el sábado 29 a las 12 horas, el claustro de La Nau se llenará de música étnica en un concierto que, con el título Voces por Benin, ofrecerá la fusión de temas actuales con ritmos africanos, interpretados por 25 alumnos de la escuela de música y danza que la Fundación Juntos por la Vida dirige en Abomey-Calavi (Benin), dentro de su última gira sostenible y solidaria.

Ese mismo día, a las 22 horas, ocupará el escenario el Orfeó Universitari de València que, dirigido por Francesc Valldecabres, interpretará el espectáculo If I am. En esta actuación, el Orfeó presentará cuatro obras corales que crearán ambientes y conexiones muy diferentes y propias del tiempo más actual a través de la fuerza del americano David Lang con If I am silent (2019); L’Stabat mater (1986) del noruego Nystedt; Plainscapes (2002) del letón Peteris Vasks; y el Concerto for marimba and choir (2010) del americano Gene Koshinski.

Los sonidos y el ritmo de la percusión inundarán el claustro universitario el domingo 30 (22 horas) de la mano del grupo Alxarq Percussió que, junto con la sección de percusión de la Filharmònica universitaria, presentará la obra Drumming, de Steve Reich, en el marco de su décimo aniversario. Una pieza capital del minimalismo moderno de los años 70 que se desarrolla en cuatro partes y que estará ambientada con una iluminación interactiva creada y sincronizada en directo por el Labluz de la Universitat Politècnica de València.

El lunes, 1 de julio, a las 22 horas, llegará a la Universitat de València el Quintet Casulana, una iniciativa de mujeres músicas procedentes de diferentes entornos profesionales de la música valenciana que, con este nombre, han querido reconocer a la figura de Maddalena Casulana, una de las primeras mujeres compositoras que publicó en la historia de la música occidental. Junto con el clarinetista Daniel Labrada, presentan American Rythms, un concierto de música estadounidense con obras de Arlene Sierra, Florence Price y John Musto.

Despedirá las noches musicales en el claustro el espectáculo Tango: amor desconsolado, el martes 2 de julio (22 horas), con dirección y piano de Juan Esteban Cuacci, a quien se unirán Mariel Martínez (voz), Silvina Álvarez (viola), Laura Asensio (contrabajo), y Rebeca Núñez y Mariana Otero (danza) para mostrar al público una travesía poética, un viaje romántico a través de las revueltas sendas del amor.

La historia detrás del cartel de Serenates 2024

La creatividad del cartel del Festival Serenates es fruto de la colaboración entre la Universitat de València y la EASD València mediante la realización de un proyecto que este año ha recaído sobre el alumno Ignacio Carrera, estudiante de cuarto curso del Grado de Diseño Gráfico.

Dedicado a Clotilde, esposa de Joaquín Sorolla, hace un homenaje a las mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia del arte, enlazando con el estreno de la producción propia de la Orquestra de la UV, que tiene como protagonista la figura del pintor impresionista.

Cartel de Serenates 2024. / Levante-EMV

Ignacio Carrera ha reconocido sentirse “impresionado” por poder contribuir desde el diseño y la música a visibilizar a las mujeres en el arte, un tema que le preocupa especialmente.

Toda la programación del festival Serenates 2024 es posible gracias a la coproducción de la Universitat de València y el Institut Valencià de Cultura, además del apoyo y la colaboración del Área de Cultura de la Diputación de València, el Ayuntamiento de València, el Palau de la Música de València, la Escola d’Art i Superior de Disseny de València, y la European Festival Association.

