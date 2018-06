El conservatori de Llíria cumplix 25 anys amb un concert al Palau

El Conservatori Professional de Música de Llíria posarà hui el colofó als actes commemoratius del seu 25 aniversari, que ha estat realitzant al llarg del curs. Per a esta celebració tan especial s'ha triat un escenari únic, el Palau de la Música de València. L'Orquestra Simfònica i el Cor del Conservatori, dirigits per Carlos Díaz, protagonitzaran un concert extraordinari a este auditori.

L'acte començarà sobre les 11 hores amb una actuació de benvinguda, a l'exterior del Palau, de la banda del centre, baix la direcció de Vicente Carbonell, i formada per 130 músics de l'alumnat. Ja a la sala Iturbi, a les 11.30 hores, se celebrarà la part protocol·lària de clausura del 25 aniversari i el concert de l'orquestra i el cor del centre de Llíria.

El Conservatori Professional de Música de Llíria naixia el 14 d'octubre de 1993, data en què el ple acordava la creació d'este servici municipal. En el seu primer curs va tindre 136 alumnes i 18 professors, i s'hi impartien 16 especialitats. Al llarg d'estos 25 anys, han passat per les seues aules al voltant de 2.000 jóvens i cinc han sigut els seus directors: José Antonio Doblas, María del Mar Martínez, Gaspar Sanchis, César García i José Alcaide.

Així, el centre ha anat creixent en nombre d'estudiants i també de professorat, en l'actualitat compta amb 30 docents en plantilla. A més, diverses han sigut les seues seus. Des dels seus inicis als locals cedits per les bandes de Llíria, passant posteriorment per les aules del col·legi Sant Vicent, fins a l'edifici actual, inaugurat l'any 2006 per a albergar el conservatori.