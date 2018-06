Alboraia homenatja el poeta Manel Martí

Membres del Consell Insular d'Eivissa, la Diputació de València, els ajuntaments d'Alboraia, Foios, Rocafort, Godella, Meliana, Massamagrell, junt amb els familiars i amics, es van donar cita en el Teatre l'Agrícola per a homenatjar Manel Marí, mort recentment.

L'esdeveniment es va celebrar dins de la setmana cultural 'Sembrant Poesia' on artistes locals van recitar poemes de l'artista en un acte molt emotiu. L'alcalde d'Alboraia, Miguel Chavarría, va donar la benvinguda a l'acte a la corporació, veïns i autoritats dels dos costats de la mar i va informar emocionat que «prompte estaran els papers per a fer-ho fill adoptiu d'Alboraia i en algun moment un carrer o una plaça portará el seu nom per a recordar-ho». Chavarría també va agrair a 'Sembrant Poesia' el seu treball per garantir la poesia i fomentar una educació basada en la cultura.

Poetes, familiars i companys van recitar durant tota la vetlada poemes de l'artista on la música de Rafa Xambó i Salva Vàzquez; Ivan Brull i Abelard Alba; i Àlvar Carpí van servir com a fil conductor de la trobada.