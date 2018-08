L'oferta cultural dels museus de l'Àrea de Cultura de la Diputació continua en agost

L´Àrea de Cultura de la Diputació de València, junt amb els tres museus que depenen d´ella, el MuVIM, el Museu Valencià d´Etnologia i el Museu de Prehistòria, posen a disposició dels veïns i veïnes de València durant el mes d´agost. En el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat, el MuVIM, es podrà visitar la mostra «Aigua, fang, silenci. La riuà 60 anys després», una mostra que repassa els danys que patiren la ciutat de València i la resta de localitats de la ribera del Túria amb la riuà del 57.

En el Museu Valencià d´Etnologia es podrà visitar «La ciutat viscuda», per a descobrir com es desenvolupava la vida a les ciutats valencianes a finals del segle XIX i principis del XX, i «Beyond Hollywood. Identitat indígenes nord-americanes», una mostra que pretén reconstruir la història de les societats natives-americanes. Per últim, al Museu de Prehistòria de València es podrà reconstruir la història de la civilització i contemplar la mostra «L´enigma del vas», una mostra que gira al voltant del Vas dels Guerrers, trobat en el 1934 al Tossal de Sant Miquel de Llíria.