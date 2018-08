Catarroja recupera l'Escola Municipal de Creació i Arts Escèniques amb 80 alumnes

L´Escola Municipal de Creació i Arts Escèniques (EMCAE) de Catarroja ha tancat el seu primer curs amb un total de 81 alumnes, que han pogut rebre una formació completa en teatre i interpretació. Amb l´EMCAE –en marxa des de febrer– Catarroja ha complit amb les demandes de la ciutadania que, des de feia més de 10 anys, no comptava amb cap oferta formativa municipal en arts escèniques.

La creació de l´escola és una de les iniciatives que deriven del nou projecte de gestió del Teatre Auditori de Catarroja (TAC), presentat el mes de gener d´enguany. A l´EMCAE s´han organitzat cursos per nivell i grup d´edat. Així, s´ha comptat amb un grup teatral per a xiquetes i xiquets entre 6 i 9 anys i un altre per a edats compreses entre els 9 i 12 anys. També un grup per a joves entre 13 i 17 anys i dos grups d´adults, a partir de 18 anys: un d´iniciació i un de nivell avançat. Des de febrer fins a juny, s´han programat classes d´interpretació diversos dies, que han servit a l´alumnat per a endinsar-se en el món de les arts escèniques o per a seguir preparant-se en la seua carrera interpretativa.

A més, els i les alumnes de l´EMCAE va poder mostrar les destreses apreses a una gala celebrada al TAC el 23 de juny. Els més menuts i menudes van interpretar davant del públic assistent El mago de Oz, mentre que el grup d´infants entre els 9 i 12 anys van representar Narnia. Els joves, per la seua banda, van fer gaudir als assistents amb Figurantes. També els grups d´adults van tindre ocasió de representar al TAC les obres Besos i Criatures.

Per altra banda, l´EMCAE també ha comptat amb una Escola d´Estiu dirigida al públic adolescent, reforçant així l´oferta d´oci juvenil per als mesos de vacances. Així, els joves entre 13 i 17 anys interessats en les arts escèniques han pogut formar-se durant el mes de juliol en àrees com la interpretació i el teatre musical.



Noves tarifes

A banda de la creació de l´EMCAE, el nou projecte de gestió del TAC ha introduït altres iniciatives que han servit per a apropar la cultura a la ciutadania. Enguany, s´han proposat noves tarifes per a persones amb diversitat funcional i s´han creat abonaments amb descomptes de fins al 25% del preu de les entrades. Així mateix, s´ha posat en marxa el programa Tria Catarroja –que permet que el veïnat decidisca amb el seu vot quines obres vol que es representen al llarg de la temporada– i s´ha inaugurat la cafeteria La Tramoia, com un nou espai on acollir espectacles de xicotet format.

Per a l´alcalde de Catarroja i regidor de Cultura, Jesús Monzó, «la nova gestió del TAC està permetent que este espai s´aprofite com un gran continent cultural, complementari a la Casa de la Cultura, el Museu Antonia Mir i altres espais municipals». Així mateix, Monzó ha mostrat la seua satisfacció per haver recuperat «un servei cultural fonamental per a la ciutadania de Catarroja, una escola de formació en art dramàtic». Amb tot, «els catarrogins i les catarrogines comencen a gaudir del Teatre Auditori de Catarroja i, ara més que mai, el consideren seu», ha declarat.