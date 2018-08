El Francisco Tárrega incrementa un 47% el nombre de guitarristes participants

El regidor de Cultura de Benicàssim, Javier Alonso ha presentat la llista definitiva dels participants de la cinquantena segona edició del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega. Alonso ha destacat l'altíssima participació que s'ha obtingut aquest any en el qual s'han inscrit un total de 25 participants de 16 nacionalitats diferents (l'any passat va haver-hi 17 participants de 10 països).

Alonso ha mostrat la seua satisfacció perquè «sembla que han donat resultat els primers canvis aplicats al certamen que tracten de donar una nova espenta a aquest concurs que és sens dubte el més prestigiós d'Europa en la seua especialitat i entre els dos primers del món».

Aquest any el festival començarà el divendres 31 d'agost i 1 de setembre amb la fase de preselecció, en la qual es triaran als 12 guitarristes que passaran a les sessions dels dies 3, 4 i 5 a realitzar en el Teatre Municipal.

Els participants procedeixen de 16 nacionalitats diferents sent la més nombrosa la italiana amb quatre guitarristes inscrits, Espanya i Rússia aporten 3 concursants cada país, amb la novetat que hi ha un concursant alacantí i que, per tant, pot optar al Premi al millor intèrpret nascut o resident a la Comunitat Valenciana. Cuba i Corea aportaran dos participants cadascuna.

La resta de països de procedència dels concursants amb una inscripció per país van des d'Israel, Argentina, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Xile, Eslovènia, Portugal, Sèrbia, Tailàndia, Taiwan i Ucraïna.

Després de les sessions, es produirà l'última fase del concurs que conclourà amb la gran final el divendres 7 de setembre, en el Teatre Municipal a les 22 hores amb aforament limitat i amb entrada. En aquesta final els concertistes estaran acompanyats per l'Orquestra de València que estarà dirigida per David Gómez Ramírez.

El Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega és un dels més prestigiosos del món pel jurat que convoca, de caràcter internacional i de primer ordre musical i, per descomptat pel volum dels seus premis. Un dels millors dotats de tot el món.

El jurat estarà presidit pel concertista argentí Roberto Aussel i compost pels vocals Eleftheria Kotizia, professora i concertista grega, Francisco Bernier, professor i concertista espanyol, Manuel Abella, catedràtic de guitarra a Còrdova i nascut a Vila-real, Denis Azabagic, professor i concertista de Bòsnia i Hercegovina, Antonio Dur, professor i concertista d'Espanya i David Tanembaum, també professor i concertista d'Estats Units.

El primer premi del certamen està dotat amb 12.000 euros i l'enregistrament d'un cd per a la signatura NAXOS.