El Certamen de Guitarra Francisco Tárrega anuncia els 12 semifinalistes

El Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim ha arrancat amb una excel·lent qualitat en els seus participants. Durant els últims dies s´ha realitzat les audicions prèvies que serveixen al jurat per a seleccionar els dotze semifinalistes que hauran de participar en la gran gala de la final del premi el pròxim divendres que ve 7 de setembre en el Teatre Municipal Francisco Tárrega.

Els semisfinalistes procedeixen tots de l´estranger, sense que cap dels aspirants espanyols haja sigut seleccionat en aquesta fase. Els que han passat a la següent fase són: Pavel Kukhta (Bielorrusia), Sanel Redzic (Bòsnia), Josué Rodríguez Fonseca (Cuba), Yuval Teeni (Israel), Alí Arango (Cuba), Deion Cho (Corea), Andrés Madariaga Corvalán (Xile), Simone Rinaldo (Itàlia), Daniela Rossi (Argentina), Marko Topchii (Ucraïna), Giulia Ballaré (Itàlia) i Elena Fomenko (Rússia).

A partir del pròxim dilluns, els seleccionats hauran de participar en les sessions eliminatòries que tindran lloc també en el Teatre Municipal els dies 3, 4 i 5 a les 22 hores. Tots ells interpretaran obres lliurement triades, entre les quals inclouran, obligatòriament, el Gran Vals en La Major i una obra de lliure elecció de Francisco Tárrega. El programa a interpretar tindrà una durada mínima de 25 minuts i màxima de 30, i no podrà incloure les obres presentades en la fase de preselecció.

Després de les sessions, se seleccionaran fins a quatre finalistes que acudiran a disputar el premi a la gran final el divendres 7 de setembre. En aquesta final els concertistes estaran acompanyats per l´Orquestra de València que estarà dirigida per David Gómez Ramírez. El certamen també compta amb activitats complementàries, com el concert que tindrà lloc hui a càrrec d´un dels membres del jurat d´enguany, Francisco Bernier, professor i concertista espanyol. El concert tindrà lloc a partir de les 20 hores en l´Espai de la Música Mestre Vila amb entrada gratuïta.