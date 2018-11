El patrimoni de la plaça de bous de Bocairent passa a un espai estable

Bocairent pot presumir de plaça de bous. Aquest cap de setmana acabava l'exposició commemorativa del 175 aniversari de la mateixa. La mostra l'organitzava l'associació cultural Festasa i compta amb el patrocini del consistori i de la Diputació de València dins dels actes programats per a celebrar l'aniversari del monument, excavat sobre la roca de la coneguda com Serreta. Ara, gran part del patrimoni reunit a la mostra (cartells, vestits, documentació...) passa a forma part duna col·lecció estable: una bona part de la mostra romandrà de forma permanent en la plaça de bous per a la seua contemplació pels seus visitants, segons ha informat l'ajuntament.

El recorregut per la sala Joan de Joanes presentava cinc àrees. La primera recrea el Bocairent del 1843; tot seguit, s'indaga sobre la idea del bastiment de la plaça de bous. Aquest procediment i els seus primers anys d'activitat configuren el tercer apartat de la mostra que continua amb la història del cós de la mà de la col·ecció del museu taurí de Blas Llobregat Bernat. Finalment, el darrer espai se centra en els esdeveniments celebrats al recinte més enllà de la tauromàquia com el cinema d'estiu, els concerts de música, les proves esportives o fins i tot els mítings polítics de la Transició.

Els membres de Festasa van realitzar durant mesos un intens treball de documentació i de recopilació de materials amb la col·laboració inestimable d'un gran nombre de persones i d'entitats. De fet, l'exposició es nodreix de fotografies, textos històrics, indumentària d'època, cartells taurins o escultures de fusta, entre altres elements aglutinats baix el grafisme elaborat pel reconegut dissenyador local Vicent Ramon Pascual.

L'associació cultural Festesa compta amb una dilatada experiència com la posada en marxa del Museu d'Oficis i de Costums de la parròquia de l'Assumpció de Nostra Senyora de Bocairent o el muntatge de grans exposicions de caire històric. Així, durant els darrers anys, porten la seua signatura mostres tan recordades com L'escola dels nostres iaios, La casa dels nostres iaios. Cent anys de publicitat', o la dedicada al 75 aniversari de l'Himne a Bocairent.

Amb aqueta mostra, Bocairent tanca un seguit d'activitas al voltant de la plaça. Una d'elles fou una jornada sobre places de bous històriques, setmanes enrere. La cita va tenir un doble vessant amb ponències al llarg del matí en el teatre Avenida i amb la visita al recinte amfitrió així com a sengles exposicions organitzades amb motiu de l'efemèride. D'aquesta forma, els participants van conèixer la col·lecció 6 pintors 6 i van assistir a la inauguració de la mostra preparada per Festasa.

La proposta repassa la funcionalitat de l'espai, emblema de Bocairent, més enllà de la tauromàquia al llarg del temps com són les projeccions de cinema de nit o la seua conversió en punt de celebració de concerts, aplecs i trobades o fins i tot escenari d'esdeveniments festius i esportius (com la lluita lliure). Pel que fa a la jornada va comptar amb la participació de José Álvarez Monteserín, que va parlar de les places de bous històriques d'Espanya com a president de l'associació d'amics del cós de la localitat salmantina de Béjar, considerat el més antic de l'Estat ja que data del 1711. A continuació, Segundo Cavanilla Lora va exposar les particularitats del recinte hexagonal d'Almadén a Ciudad Real bastida entre el 1752 i el 1755.

Tot seguit, la plaça de bous de Bocairent va recollir el testimoni de la mà del vídeo promocional del 175 aniversari i de la intervenció de l'alcalde Josep-Vicent Ferre que va presentar una comunicació sobre la història del recinte, amb l'aportació d'hipòtesis noves que replantegen alguns aspectes del relat tradicional, al mateix temps que feia una reflexió sobre el seu paper com a espai cultural i recurs turístic. Una taula redona va abastar el passat, el present i el futur de les places de bous històriques.