Expertes en fomentar la pau es reuniran en Alacant per a dialogar sobre la violència contra les dones

La Conselleria de Transparència ha organitza per al proper dimecres 6 de febrer en Alacant la jornada «Diàlegs de Dones per la Pau» que busca ser un espai de visibilitat i reflexió sobre el lideratge femení en els processos de pau i sobre la necessitat d'atallar les conseqüències que els conflictes armats tenen sobre les dones i la infància, com la violència sexual.

En la sessió inaugural de la jornada, que començarà a les 10 hores i se celebrarà a la Casa Mediterráneo, el president de la Generalitat, Ximo Puig; la presidenta de la Fundació Dones per Àfrica, Mª Teresa Fernández de la Vega, introduits per Belén Cardona, secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació. En la iniciativa també participarà l'escriptora Elvira Lindo i l'Alt Representant per a l'Aliança de Civilitzacions de l'Organització de Nacions Unides, Miguel Àngel Moratinos.

Dos grans taules redones entraran de ple en l'objectiu de les jornades l'origen de les quals ha explicat la pròpia Cardona: «per primera vegada en els pressupostos de la Generalitat, en matèria de Cooperació Internacional, hem introduït una partida específicament dedicada a la prevenció i mitigació de la violència sexual i de gènere en dones i població infantil. Per açò hem volgut donar a conèixer i visualitzar esta qüestió, i reivindicar el lideratge de les dones en la construcció de la pau». Cardona ha afegit que «la veu, la història i el coneixement de les convidades és fonamental per a visualitzar el lideratge de les dones i llançar un missatge contundent a la societat. Hem aconseguit reunir a Alacant a un grup extraordinari de dones, amb el qual més enllà d'establir un fructífer diàleg, anem a constituir el germen d'un canvi social en femení».

I és que panell de convidades és de luxe. En la taula redona que analitzarà la «Violència sexual en situacions de conflicte» participaran Caddy Adzuba, advocada, periodista i activista pels drets de la dona, la infància i la llibertat de premsa (República Democràtica del Congo); Bianka Gabriela Rodríguez, activista i defensa dels DDHH, especialment en la població trans. (El Salvador); Mercedes Hernández Argueta, experta en DDHH, gènere i violència de gènere i la presidenta de la la Associació Dones de Guatemala. (Guatemala); Salwa Kennow, Presidenta de la Association dónes Femmes Tunisiennes pour la Recherche sud li Développement (Tunísia); Salima Ghezali, Premi Sájarov per la seua labor en defensa de la democratització del seu país i l'avanç de les llibertats en el Magrib (Algèria); el tinent coronel Miguel López Rodríguez; Trini Blanch Marín, presidenta de la Coordinadora Valenciana d'ONGDs; Consuelo Ramón Chornet, Catedràtica de Dret internacional públic i relacions internacionals de la Universitat de València.; María José Rodríguez Jaume, Vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d'Alacant i M. José Mainar Puchol, Vicepresidenta de la Cambra de comerç de València, amb la moderació d'Angeles Cuenca.

A les 16 hores començarà la segona de les taules redones: «Lideratge de les dones i construcció de la pau» amb la intervenció d' Asha Ismail, activista contra la mutilació genital femenina (Kenya); Julia Duncan, ExMinistra de Gènere, Infància i Protecció Social (Libèria); Morena Herrera, Presidenta de l'Agrupació Ciutadana per la despenalització de l'avortament (El Salvador); Emna Jeblaoui, Directora de l'Institut Internacional de Desenvolupament Humà (Tunísia); María Such , Directora General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere de la Generalitat Valenciana; Isabel Olmos , Unió de Periodistes i subdirectora de Levante-EMV; Mª José Bernabeu, Presidenta de AEPA, Associació d'Empresàries, Professionals i Directives d'Alacant; Amelia Navarro , Presidenta de la Comissió de Responsabilitat Social Empresarial de la CEV; Isabel Barrajón, Secretària de Moviments Socials, Cooperació i Migracions de CCOO-PV; Marisa Baena, Secretària de Salut Laboral, Medi ambient i Cooperació d'UGT-PV amb Mercedes Gallego, Redactora Cap del Diari Información d'Alacant com a moderadora.

Després de la intervenció d'Antonia Moreno Ruiz, Directora General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat, Fani Grande, Caddy Adzuba, Bianka Gabriela, Saloua Kennow llegiran un manifest i el conseller de Transparència, Manuel Alcaraz, i la vicepresidenta Mònica Oltra clouran l'acte.