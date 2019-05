La música del temps de Vicent Ferrer encisa en Sant Miquel dels Reis

Concert commemoratiu. En el magnífic i solemne espai del monestir de Sant Miquel dels Reis, la Societat Coral el Micalet va enamorar les més de 200 persones que no es van voler perdre la música en temps de Sant Vicent Ferrer.

La Coral Giner de la Societat Coral El Micalet va posar veu i va encisar dissabte passat amb un concert extraordinari amb motiu de l'Any Sant Vicent Ferrer, organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, al qual varen assistir més de dos-centres persones, en l'església del monestir de Sant Miquel dels Reis, .

El concert 'En lo temps de Sant Vicent. La música d'una època', dirigit per Miquel Juan García, va presentar un programa amb peces anònimes dels segles XIV, XV i XVI i altres composicions tradicionals, així com una representació teatralitzada de moments destacats de la vida del predicador valencià. Un espectacle per a l'intel·lecte i també per als sentits i un esdeveniment més dels molts que organitza cada mes l'AVL.

Després del concert, en el claustre del monestir de Sant Miquel dels Reis s'ha inaugurat l'exposició itinerant 'Sant Vicent Ferrer, valencià universal'. A hores d'ara prop de quaranta poblacions valencianes ja han sol·licitat a l'AVL esta mostra itinerant dedicada a l'Escriptor de l'Any 2019. L'Acadèmia Valenciana de la Llengua també va presentar dilluns passat esta mateixa exposició en el Menador Espai Cultural de Castelló. Posteriorment, del 6 al 18 de juny, es podrà visitar en la casa prioral de la Basílica de la Mare de Déu del Lledó.