L'ajuntament aprova la convocatòria d'enguany dels Premis Literaris Ciutat de Torrent

L'Ajuntament de Torrent, a través de l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià que és el departament encarregat de gestionar-los i organitzar-los, ha aprovat la convocatòria d'enguany dels Premis Literaris Ciutat de Torrent. Premis que es crearen en el 1998 amb motiu del 750 aniversari de la carta de poblament de la ciutat i que es van consolidant any rere any. Així enguany s'ha aprovat l'acord de convocar el XVII Premi de Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent amb una dotació econòmica per a l'obra guanyadora de 12.000 euros i un premi per a la finalista de 1.800 euros. Al mateix temps, també es convoca el X Premi de Poesia Ciutat de Torrent, que atorgarà al guanyador amb 3.000 euros.

Els premis es convoquen amb la col·laboració de l'editorial Tabarca Llibres que és qui edita els llibres premiats i el patrocini de Caixa Rural Torrent. Esta col·laboració es formalitza amb la signatura dels convenis amb les dos entitats que tingué lloc fa pocs dies.