Els premis literaris Ciutat d'Alzira tindran enguany un jurat paritari

La XXXI edició dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira ja s'ha posat en marxa. Ahir, l'ajuntament i l'editorial Bromera presentaren les bases de les diferents categories que formen part del certamen, entre les quals hi haurà algunes novetats importants. Per una banda, cal destacar que els premis d'aquest any contaran, per primera vegada amb un jurat paritari. A més, els autors i autores que desitgen participar en el certamen ho podran fer-ho en format electrònic. S'obri el camí d'uns premis més igualitaris i més participatius.

L'alcalde d'Alzira en funcions, Diego Gómez, i l'editor Gonçal López-Pampló, coincidiren en destacar que, després del trenta aniversari, es tancava un cicle. El que ara comença ho farà amb novetats destacades «i volem que siga espectacular», va comentar Gómez. El representant de Bromera va explicar que el jurat de la XXXI edició dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira serà paritari i estarà format «per un total de quaranta especialistes en diferents àmbits del camp de la literatura, tant infantil i juvenil com per a adults». A més a més, va destacar que la composició del jurat del Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, el més longeu, «estarà composat exclusivament per dones de reconeguda trajectòria cultural».

Cal destacar el fet que, a més dels originals que opten al Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, els que ho facen al Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre o al Premi Internacional Enric Solbes d'Àlbum Il·lustrat, es podran presentar, per primera vegada en la història del certamen, en format electrònic. «Així, la cita literària continua apostant per les noves tecnologies i renova el seu compromís amb els autors i autores de tot el territori, facilitant-los la participació en les diferents modalitats del premi», destacaren ahir els organitzadors.



72.000 euros en premis

El 9 de setembre es tanca el termini per a presentar els originals que opten als diferents guardons dels Ciutat d'Alzira: el XXXI Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, dotat amb 16.000 ?, el mateix import que el XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil; el XXV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, amb 12.000 ?; el XXI Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dotat amb 8.000 ?; el XIV Premi de Teatre Ciutat d'Alzira Palanca i Roca, amb 6.000 ?; el XIV Premi de Poesia Ibn Hafaja, amb una dotació de 5.000 ?, el XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, que està reconegut amb 3.000 ?, i, finalment, el IV Premi Internacional Enric Solbes d'Àlbum Il·lustrat, dotat amb 6.000 ?.

La dotació total ascendeix a 72.000 euros, encara que el desig de Bromera i de l'ajuntament és que la quantitat augmente en els propers anys per a consolidar-se com a un dels certamens literaris més importants «dins del nostre àmbit lingüistic», va concloure.