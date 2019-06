Mig centenar de novel·les participen en el II Premi de Novel·la Ateneu Mercantil

Prop de mig centenar de novel·les s'han presentat per a participar en l'II Premi Nacional de Novel·la Ateneu Mercantil, que té com a objectiu reconéixer i fomentar la creativitat d'autors que aposten pel gènere de la novel·la.

Entre el mig centenar d'originals presentats hi ha obres rebudes de València, Madrid, Màlaga, Pontevedra, Sant Sebastià o Badajoz. Els originals, segons les bases, són de temàtica lliure amb una extensió màxima de 100.000 paraules.

A partir d'este moment un prejurat, format per membres del Club de Lectura de l'Ateneu, seleccionarà les millors obres rebudes per a passar-les al jurat que seleccionarà els dos textos finalistes. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 4.000 euros, com a avançament de drets d'autor, i la publicació de l'obra a nivell nacional. La novel·la finalista també serà publicada a nivell nacional, en tots dos casos pel Grup Editorial Olé Libros.