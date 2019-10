La soprano Èlia Casanova i el laudista Alfred Fernández inauguren el MuSAS de Sagunt

El pròxim divendres, 18 d'octubre, tindrà lloc el concert presentació del Festival Música Antiga de Sagunt (MuSAS) a la Casa dels Berenguer, amb la participació del duo compost per la soprano Èlia Casanova i el llaütista Alfred Fernández. L'espectacle, anomenat «És la causa bé estimar. Música de cançons europees del segle XVI», està inclòs en la programació de Cultura de l'Ajuntament de Sagunt dins de la seua agenda de tardor 2019 en este cicle, el qual es desenvoluparà del 18 al 29 d'este mes.

Com indica la formació, per a la realització del programa «quan un treballa els cançoners ibèrics del Renaixement de seguida s'adona d'un detall curiós i important: com de 'fàcil' és fer sonar este repertori. I és que la música és bona, molt bona i està molt ben escrita. La meravellosa senzillesa i la transparència de les textures musicals van acompanyades d'uns textos de sorprenent lucidesa».

Nascuda a Faura, Èlia Casanova és titulada Superior de Cant pel Conservatori de Música de València sota la tutela de Consol Rico. Es va especialitzar en música antiga, becada per l'Institut Valencià de la Música, en el conservatori de Birmingham (Anglaterra) amb el prestigiós tenor Andrew King. Ha sigut guardonada amb diferents premis en l'àmbit de la música antiga, entre els quals destaquen el Cecil Drew Oratorio Prize, el premi a la millor cantant de Música Antiga 2013 (Birmingham Conservatoire), i el Premi Especial del Jurat en el Concurs Internacional de Música Antiga de Gijón.

Casanova canta regularment com a solista amb ensembles especialitzats com Capella de Ministrers, Qvinta Essençia, Al Ayre Español, Armonia degli Affetti, Harmonia del Parnàs, Mediterrània Consort, L'Arcàdia o Amystis cor de cambra.

Com a solista, Èlia ha actuat en el Palau de Música Catalana, Palau de la Música de València, Caixaforum de Barcelona, Caixaforum de Sevilla, Teatres del Canal, Auditori d'Alacant, Auditori de Castelló, Auditori de Girona, Auditori San Francisco d'Àvila, Coliseu Carles III de Sant Lorenzo de l'Escorial, Teatre Romà de Sagunt, Museu Europeu d'Art Modern MEAM (Barcelona), Biblioteca Nacional d'Espanya (Madrid), The Tang Xianzu Theater en Fuzhou (la Xina), entre altres.

Per part seua, Alfred Fernández naix en 1970 a Barcelona. Estudia la carrera de guitarra clàssica amb Jordi Codina, Manel González i Fernando Rodríguez. Posteriorment s'especialitza en instruments antics de corda premuda: vihuela, guitarra barroca i llaüt. Ha rebut consells de prestigiosos mestres com William Waters, Rolf Lislevand, Paul O'dette o John Griffiths.

En l'actualitat té editats tres CD com a solista, treballs que han rebut excel·lents crítiques en revistes especialitzades com Répertoire, Le Monde de la Musique, Gramophone, Goldberg, Scherzo, Ritme, Lute Society Magazine, etc. Ha actuat com a solista a Espanya, Holanda, França, Alemanya, el Brasil, els Estats Units, Bèlgica, Grècia i Itàlia. Recentment ha realitzat un concert com a solista en el prestigiós festival Oude Muziek d'Utrecht. És director del grup Silva de Sirenes.