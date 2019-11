El teatre de carrer pren el barri del Cabanyal

El Teatre el Musical (TEM) va celebrar ahir el seu quart aniversari com a escenari públic amb una programació plena de dansa, música, poesia i espectacles de carrer. Al llarg del matí, el teatre de carrer va aplegar de mans de la companyia castellonenca Visitants. La performance va estar present amb Vicente Arlandis, col·laborador habitual de les activitats paral·leles del centre, i de Mario Montoya, artista, docent i coordinador dels tallers d'especialització Diàleg Obert, que formen part de la vessant formativa del TEM.

Jesús Ge va aportar la poesia viva i Martí Guillem l'experimentació sonora. Membres del grup del barri Flamenkicidio van incloure la música en viu al programa. I el teatre de sala va arribar per la vesprada, de mans del Col·lectiu Himen. Una programació en la què va col·laborar el Festival Cabanyal Íntim i que va donar visibilitat a tot tipus de cultura, amb arrels als carrers on s'assenta el centre cultural però també amb disciplines i temes d'actualitat, com ara el feminisme o la investigació de nous camins a l'expressió artística.

Confirmant el caràcter contemporani i heterogeni del TEM (i com cal a tota celebració), la jornada inclou una vetlada purament festiva de mans del DJ suïs Kalabresse, Nonai Sound DJ i Bemol Inquieta. Vora 15 hores de cultura ininterrompuda, que s'ha colat des dels carrers del barri als corredors del teatre, la seua cafeteria, el hall o el propi escenari.

«El teatre del públic»

En novembre de 2015, el TEM va reobrir les seues portes, una volta l'Ajuntament de València va recuperar la seua gestió, convertint-lo en un centre cultural municipal, dedicat a les expressions artístiques i escèniques contemporànies. Un espai on té cabuda tot tipus de disciplina i que té com a senya d'identitat la qualitat, gràcies al nivell dels artistes valencians, nacionals i internacionals que visiten el seu escenari.

«Hem treballat molt en tindre una gestió transparent, seguint el Manual de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana per a incloure als professionals del sector en la coordinació i programació artística de les sales. El TEM n'és un bon exemple perquè ha aconseguit connectar amb la realitat del barri i de la ciutat, fer accessible la cultura d'alta qualitat i amb tot tipus d'expressió. A més, ha permès que la gent que vol vore bones propostes escèniques no es quede només al centre, també pot trobar-les a un barri amb tanta personalitat com el Cabanyal», va afirmar Maite Ibáñez, regidora d'Acció Cultural.

Actualment, el TEM està ultimant la convocatòria del concurs públic per a triar el coordinador per als propers quatre anys, una volta s'esgote en desembre el contracte d'Olga Álvarez, ara de baixa maternal.

Per a esta nova etapa, Ibáñez confia en continuar treballant i consolidant la identitat del TEM com a escenari de la contemporaneïtat: «volem que el TEM siga un referent dins de la ciutat. Però també fora, quan es parle d'allò més interessant i actual panorama escènic».