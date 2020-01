L'escriptor Jordi Sierra i Fabra compartix les seues vivències amb 60 docents

L'escriptor i comentarista musical Jordi Sierra i Fabra va compartir les seues experiències vitals amb els 60 docents valencians que ahir van assistir a les Jornades Literàries organitzades per Coca-Cola, emmarcades en la 60a edició del Concurs de Joves Talents de Relat Curt.

L'esdeveniment es va realitzar a l'aula magna del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, i Sierra i Fabra va participar una vegada els docents van finalitzar la sessió que va estar impartida per Función Lenguaje «Jugar, Vivir y Aprender». De fet, al llarg de la seua intervenció va declarar: «Mai done conferències, vull establir un diàleg amb la gent», i va afegir que això és el que fa que parle de diversos temes en les seues aparicions, des dels seus començaments com a escriptor a altres qüestions com la música o la seua filosofia de vida.

Des que Serra i Fabra va començar a escriure amb tan sols huit anys, compta amb més de 500 obres i 12 milions de llibres venuts i és un dels autors de literatura infantil i juvenil més reconeguts d'Espanya.

Entre altres guardons, ha sigut guardonat amb el Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil o el Cervantes Chico. A més, l'autor té una estreta relació amb el Concurs de Joves Talents de Relat Curt, en la gala nacional del qual de la passada edició ja va participar oferint els seus consells als guanyadors animant-los a confiar en si mateixos.

A més de la intervenció de Sierra i Fabra, en les Jornades Literàries organitzades per Coca-cola, els 60 professors i professores assistents també van arribar a una conclusió: el joc és clau per a despertar l'interés per la cultura general, i la literatura en particular, entre els seus joves alumnes i per això intentaran donar-li un ús més pedagògic.

Però per a poder arribar a esta conclusió, durant l'esdeveniment, els docents van treballar dinàmiques grupals i individuals per a compartir les seues experiències, problemes i solucions amb la resta dels seus companys.

Experiències inoblidables

En el seu compromís per crear experiències inoblidables per als joves, Coca-Cola col·labora amb la comunitat educativa a través del seu concurs de relat curt i especialment, de les seues jornades literàries per a professors. I és que ells són els millors prescriptors del certamen en la Comunitat València, ja que en l'edició de 2019 van participar una xifra total de 698 joves de 148 centres escolars.