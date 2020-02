La Jove Orquestra de Benaguasil guanya el Concurs Bankia d'Orquestes de la C. Valenciana

La Jove Orquesta Unió Musical de Benaguasil va guanyar ahir el Concurs Bankia d'Orquestes de la Comunitat Valenciana, que es va celebrar ahir en el Palau de les Arts. L'agrupació va rebre 239 punts, per davant de l'Orquestra de la Societat Musical d'Alzira (211,5) i l'Orquestra Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó (197). L'agrupació de Benaguasil va interpretar Simfonía núm. 40 en Sol menor K550 de W. A. Mozart (1756-1791) i Idilio de Sigfrido de Richard Wagner (1813 - 1883), baix la direcció de Vicent Balaguer, que va rebre el guardó de Millor director del concurs.

Hui li tocarà el torn a la categoria Martin i Soler, a les 12 hores. En aquesta secció es podrà gaudir de l'actuació de l'Orquestra Simfònica Unió Musical de Llíria, dirigida per Pascual Cabanes Fabra.

L'orquestra guanyadora en cada categoria rebrà un premi amb una dotació econòmica de 6.000 euros. A més, el jurat concedirà un premi de 1.500 euros al millor director de les orquestres participants en cada una de les categories. D'altra banda, i a fi de continuar fomentant el teixit orquestral valencià, les dues orquestres guanyadores del concurs i les dues que hagen tingut la segona millor puntuació en cada categoria participaran en el Festival Bankia d'Orquestres de la Comunitat Valenciana, la segona edició de les quals, amb els guanyadors del concurs de l'any anterior, tindrà lloc en el segon semestre de 2020.

La directora adjunta de música i cultura popular de l'IVC, Marga Landete, va declarar que «el concurs garanteix activitat durant tot l'any a les orquestres participants, ja que completen un cicle de concerts i un festival. D'aquesta manera les orquestres es van consolidant dins de les seues respectives societats musicals i els músics troben una motivació més per a continuar els seus estudis».

Aquesta iniciativa forma part del projecte 'Bankia Escolta València' dirigit a promocionar i donar suport a la música valenciana i al moviment associatiu musical. Amb aquest concurs es pretén promoure i donar suport a la interpretació i la difusió de la música simfònica com a part fonamental del patrimoni cultural valencià, així com enfortir l'entorn associatiu de les societats musicals i les seues orquestres. Per això, i en paral·lel a aquest concurs, el projecte es complementa amb altres iniciatives com el Cicle de Concerts Bankia d'Orquestres de la Comunitat Valenciana i el Festival Bankia d'Orquestres.

Per a aquesta quarta edició el jurat estarà format per Enrique García Asensio (president) i Saül Gómez i Isabel Villanueva (vocals), amb Pere Manuel Aragó de secretari i M. José Albors de sotssecretària.