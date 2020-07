L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha aprovat, per unanimitat dels seus membres, la restitució ortogràfica i històrica del topònim Herbers, tal com s'havia sol·licitat per part de l'ajuntament d'este terme municipal a la institució de la Generalitat que té les competències en matèria d'Onomàstica. L'informe ha estat elaborat per la Secció d'Onomàstica, òrgan que presidix el catedràtic Emili Casanova.