La Sala Ultramar de València reobri el 17 de setembre amb l'obra "Odet y las otras"

La Sala Ultramar de València arrancarà una nova temporada el pròxim 17 de setembre reforçant les mesures de seguretat davant de la covid-19 i recuperant programació que va haver de ser cancel·lada per la pandèmia. Control d´aforament, limitació de l´espai i venda d´entrades online són algunes de les mesures que s´aplicaran «en un any que es preveu especialment complicat per al sector cultural», reconeixen els responsables de l´espai cultural. «Després de 8 anys de treball, sens dubte esta és la temporada que més treball està implicant per a tots, volem que la gent torne confiada als teatres perquè el teatre és fonamental per a les persones, per a fer-nos preguntes, per a qüestionar la realitat i qüestionar-nos a nosaltres mateixos,« assenyalen des de la sala. En este sentit, el treball no s´ha detingut des que el teatre haguera de tancar les portes allà pel mes de març. «S´ha treballat a marcar i elaborar protocols de seguretat que permeten al públic tornar segurs a les sales de teatre, tindrem un accés limitat, amb venda d´entrades online i l´espai marcat, a més, procedirem a realitzar tasques de desinfecció diàriament, per a garantir no només que la tornada és segura, com ja s´ha demostrat en altres esdeveniments culturals on no s´han produït brots, sinó per a fer que l´estada del públic en el nostre espai aporte tota la confiança possible». Així, el 17 de setembre Ultramar reobri les seues portes al públic recuperant aquelles peces que van quedar pendents la temporada passada.´Odet y las otras´, de la creadora valenciana Anna Albaladejo, una peça que reflexiona sobre el treball sexual, serà l´encarregada d´obrir temporada i ho fa oferint a més, un col·loqui que tindrà lloc el 18 de setembre i una funció accessible en llengua de signes el 19 de setembre.