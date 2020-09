Burjassot viu l'XI Nit Estellés amb una passejada i versos als balcons

«... Les mans del poble es passaren / una rosa de paper. / I circulava la rosa...» Estos versos, ¿qui sap si com una consigna que clama en el desert?, solament són tres dels 40 heptasíl·labs que, emmarcats en un panell ceràmic, pengen d´una de les façanes del consistori de Burjassot, parada número 11 de la Ruta Estellés en la plaça Rei Jaume. I, a poca distància, en la contigua plaça de l´Ajuntament, l´estàtua de Vicent Andrés Estellés i mascaretes de tots el colors –un arc de Sant Martí– presidiren este dissabte passat a poqueta nit l´arrancada de la festa que la Ciutat de les Sitges, de la mà de l´Associació Cultural Bassot, dedica cada setembre al naiximent del «fill del forner» o la poesia, «l´amor a la vida, la cultura, en totes les seues manifestacions». Com ja és habitual, Isabel i Vicent Anyó Andrés –néts del «cronista de records i d´esperances»– s´encarregaren de guiar la passejada inaugural de l´XI Nit Estellés en el 96é aniversari del seu natalici. Contaren anècdotes sobre la vida de l´escriptor en el municipi que el veu nàixer, parlaren del seu ofici com a periodista i posaren veu a alguns dels seus papers. Vicent i Isabel no foren els únics «rapsodes». També d´entre els assistents a l´acte isqueren «recitadors». La ruta poètica, que passà per diversos indrets de la localitat com ara el passeig Concepció Arenal davall del monument de les Sitges, la plaça de Sant Roc i l´antic ambulatori, finalitzà a Ca Bassot, que rebé la comitiva amb aquells cèlebres versos del Llibre de meravelles segons els quals «allò que val és la consciència / de no ser res si no s´és poble. / I tu, greument, has escollit€ / Després del teu silenci estricte / camines decididament». En la seu de Bassot, tingué lloc l´entrega del premi del concurs ´El Burjassot d´Estellés. Imatges i poesia´, creat per l´associació cultural amb la col·laboració de la Coordinadora pel Valencià de l´Horta Nord (Escola Valenciana). En la primera edició d´este certamen que distingix treballs que apleguen fotografia i poemes d´Estellés evocadors de Burjassot, Elvira Oliver en fou la guanyadora amb una composició rural sobre l´Alqueria del Pi. Com a recompensa, la guardonada s´endugué un lot de llibres per gentilesa de l´editorial Sembra Llibres. Així mateix els assistents tingueren ocasió de contemplar una exposició de cartells sobre els «27 anys d´activitats, d´il·lusió i de lluita» que Bassot acaba de complir. La mostra –sempre respectant el protocol de seguretat per la crisi del coronavirus– podrà visitar-se durant estos dies. A més l´associació ha generat un codi QR perquè les làmines exposades puguen vore´s a través de les xarxes socials. Tal com estava previst per a l´XI Nit Estellés, com «un homenatge a la poesia i a tota manifestació creativa», no faltaren veïns i veïnes que se sumaren a la festa exhibint en balcons i finestres de casa pancartes amb missatges del poeta. Creació, parir. «Ací em pariren i ací estic / i ací cante i ací faig versos, / ací veig créixer els meus fills», pintà algú sobre el llençol que tragué a la terrassa. Una poesia, una entre tantes.