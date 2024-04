La Banda Simfònica de Dones de la FSMCV acomiada la gira amb una ovació en Gandia

Han passat dos mesos des que es van vore per primera vegada les prop de huitanta músiques que han protagonitzat l'actual gira de la Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. A les sales d'assaig de l'Alqueria Julià-Casa de la Música es van reconéixer intèrprets arribades de totes les comarques valencianes i de diferents generacions. Hi havia casos, fins i tot, on mare i filla s'embarcaven en la mateixa aventura.

El passat 21 d'abril, davant un auditori entregat, la formació culminava de nou el programa ideat per la seua directora. Sofía Zarzoso ha sigut la batuta que ha guiat la Banda Simfònica de Dones durant este 2024, l'encarregada també de confeccionar un nou programa amb segell autoral i que plantejava un viatge musical per obres de dones compositores que, segons explicava ella mateixa, no sempre reben l'atenció merescuda pels programadors.

Sofía Zarzoso / Miguel Ángel Calvo / FSMCV

«La Banda Simfònica de Dones és un aparador fantàstic per a les nostres instrumentistes però és igual d'important per a compositores, tant de l'escena espanyola com internacional, que no es programen tant com a compositors homes. Això i la visibilitat que dona a la figura de la directora; continua havent-hi bandes amb una tradició molt arrelada de mantindre exclusivament a homes en la direcció», esgrimia Zarzoso en una entrevista durant la gira, remarcant l'important tasca d'esta formació.

Un repertori interessant per al públic

Lili Boulanger amb D'un matin de printemps, Chelva de Laura Beele; Bajo el puente de las palmas de María José Belenguer; Odisea de Sara Galiana; Las arenas de Nimes d'Elvira Checa, Pink Ribbon de Marta Lozano i La Mezquita de Córdoba de Julie Guiroux. Este ha sigut el repertori que han interioritzat les músiques i que, després d'alguns concerts, ha provocat que el públic s'acostara a les intèrprets i la directora interessant-se per algunes de les obres.

«Cal agrair també a les institucions públiques i privades que han contribuït al fet que continuem arribant a més i més llocs», apunta la presidenta de FSMCV, Daniela González. Per exemple, el colofó a la temporada es va celebrar amb la col·laboració del mateix Ajuntament de Gandia, de la Fundació Vicky Foods i de la Unió Artístic Musical Sant Francesc de Borja. A més, durant tota la sèrie de concerts les entrades han sigut gratuïtes.

«En cada nova gira de la Banda Simfònica de Dones veiem com augmenta l'interés en els recitals de la formació, com creix un projecte que està entrant en la seua maduresa gràcies al compromís i l'excel·lència artística de les dones que el conformen», subratlla González.

Torrevieja, Muro d'Alcoi, Benimodo, el Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia i Gandia han sigut les localitats que han disfrutat enguany de la Banda Simfònica de Dones.

Amb el seu comiat, la formació entrega el testimoni a una de les unitats germanes a la FSMCV, com és la Jove Banda Simfònica. L'estiu serà el seu torn per a continuar demostrant el talent dels instrumentistes de les societats musicals de la Comunitat Valenciana.