La Colònia de Santa Eulàlia de Sax torna a ser escenari de la nova temporada de «L’Alqueria Blanca», la sèrie amb més audiència de la televisió pública valenciana que des del passat 21 de març ha tornat a la graella d’À Punt.

La trama d’amor i desamor, enveges i anhels entre les famílies Pedreguer i Falcó s’ha représ just en el moment en el qual es trobava en 2013, quan Canal 9 va tancar les seues portes i ‘L‘Alqueria’ va deixar d’emetre’s.

De moment, s’han gravat 18 nous capítols i els exteriors triats han tornat a ser els de la Colònia de Sax, un poblat construït en el segle XIX seguint les idees del socialisme utòpic que, no obstant això, avança cap a un procés de ruïna sense retorn.

Ni tan sols la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural (BIC) al febrer de 2016 per la Generalitat Valenciana ha frenat una decadència que arrossega des de fa mig segle, amenaçant a immobles de gran valor històric, artístic, cultural i etnològic com el Teatre Cervantes, el Palau dels Comtes, la Fàbrica de Farines «El Carmen», l’ermita de Santa Eulàlia, el celler i la Fàbrica d’Alcohols «La Unió», la paret principal de la qual amenaça amb desplomar-se en qualsevol moment.

Amb molta discreció l’equip d’enregistrament, els actors i figurants –una trentena en total– van acudir el passat 17 de febrer a Santa Eulàlia després de sol·licitar uns dies abans l’autorització a l’Ajuntament. Només van romandre una jornada, de 8.30 a 18 hores, per a filmar una escena i prendre imatges dels carrers i les façanes de l’ermita i de les pintoresques cases amb la finalitat d’utilitzar-les en tasques de producció com a «cortinatges».

Tant l’alcaldessa, Laura Estevan, com el regidor de Cultura i Patrimoni, José Martínez Antolín, es van desplaçar a la pedania i van presenciar part del rodatge.

També va acudir una patrulla de la Policia Local per a comprovar que es complien les mesures sanitàries anticovid i per a evitar que tècnics, actors i figurants s’aproximaren a la zona del parc abalisada per l’imminent risc d’ensulsiada.

Una circumstància que, segons ha explicat Martínez Antolín, ha portat a la productora a buscar un nou plató d’exteriors a la Regió de Múrcia. «La Colònia és un BIC i és una propietat privada que pertany a la família Marco. Fa molta pena veure com es deteriora però l’Ajuntament no té ni potestat legal ni recursos econòmics per a restaurar-la», ha assenyalat el regidor confirmant que l’alcaldessa, ell i un dels propietaris tenen pendent una reunió amb la Conselleria per a evitar la destrucció d’un llegat que va tindre una gran rellevància fins a 1925. Any en què va iniciar un lent procés de degradació, que es va veure accelerat per la Guerra Civil amb el tancament de les seues indústries i l’abandó dels seus cultius. L’hereu Vicente Marco sempre ha dit que «els propietaris volem vendre-li tot el patrimoni a la Generalitat». Però l’oferiment continua esperant una resposta.

La nova temporada de L’*Alqueria Blanca compta amb més de 40 actors, 350 figurants i un pressupost pròxim als dos milions per a emetre 18 capítols.