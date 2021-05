La plaça de l'Ajuntament, el carrer Ribera o el passeig de Russafa són alguns dels llocs pels quals passaran residents i turistes que participen en les rutes guiades impulsades per Visit València per a repassar les vivències i les relacions del cineasta valencià Luis García Berlanga amb la seua ciutat natal.

Durant estos recorreguts, que començaran a realitzar-se a partir del dissabte 22 de maig, la ciutadania també podrà descobrir com influïsc la capital del Túria en el director de cinema, «en el seu caràcter mediterrani i alegre i en les seues pel·lícules que el mateix va definir com a falleres, pirotècniques i rodades sobre la inspiració instantània del pensat i fet», segons va indicar la vicealcaldessa Sandra Gómez el passat divendres, quan va tindre lloc la presentació.

La ruta té el nom de «València i el cinema de Berlanga». Recorrerà els punts de la ciutat que han inspirat la seua filmografia. La iniciativa s'emmarca en el programa cultural vinculat a la celebració de «l'Any García Berlanga», que culminarà amb la gala dels Premis Goya 2022, que se celebrarà a València amb la col·laboració de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya.

«València està bolcada per a commemorar este any centenari del naixement del director de cinema Lluís García Berlanga. L'objectiu d'aesta i altres iniciatives ja anunciades és retre homenatge al cineasta valencià i Fill Predilecte de la ciutat, i reivindicar el seu llegat», va destacar Sandra Gómez.

«Amb esta ruta –va aclarir- farem valdre els diferents espais que van inspirar al nostre realitzador universal per al rodatge de les seues pel·lícules, i coneixerem millor la seua obra a través de València, a més d’aproximar-la a tots els segments de la població».

Per part seua, el regidor de Turisme, Emiliano García, que va ressaltar que «Berlanga ha contribuït a projectar la imatge de València com a ciutat de cinema i com a plató de rodatges», ha agraït el treball realitzat per les guies turístiques que s'encarregaran de realitzar cada dissabte el recorregut.

Segons el consistori, la ruta comença baix de l’edifici on va viure Berlanga a la Plaça de l’Ajuntament, epicentre de les Falles. La gran festa de València va causar un gran efecte en el director, de fet, va realitzar la pirotècnia de Calabuch i els personatges de les seues produccions sempre defenien el soroll dels focs.

El passeig turístic continua a l’Institut Lluís Vives, on va estudiar Berlanga després de passar pels Jesuites. Més tard es va matricular a la carrera de Filosofia i Lletres. La tercera parada és l’Estació del Nord, on el guia recordarà el període militar de Berlanga en la División Azul. Des de l’estació de Castelló va prendre un tren cap a San Sebatià i d’ahí, a Rússia. Més tard, va fer el servei militar a Cartagena. Prop de l’estació, a la Plaça de Bous, el guia recordarà la presència taurina a les seues pel·lícules, com Patrimonio Nacional, La vaquilla, París-Tombuctú o Calabuch.

En el carrer Ribera i Russafa, el guia anomenarà les mítiques cafeteries on es reunia la societat valenciana moderna.A pocs metres d’eixos locals, es troba La Filmoteca, on Berlanga va veure Don Quijote de Georg Wilhelm Pabst, filme que li va marcar com a cineasta.

En este punt de la ruta, el guia tornarà a mencionar la casa de Berlanga, a l’edifici Martí-Alegre, propietat de la seua família. Després, passa per la llibreria de Rafael Solaz del carrer Sant Ferran, i de ahí al Palau de Forcalló, seu del Consell Valencià de Cultura, al que Berlanga va pertànyer.