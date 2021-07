La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació acaba de publicar la versió valenciana del llibre Superior, d’Angela Saini (Londres, 1980). El llibre és el tercer número de la col·lecció Urània, el director de la qual és el Catedràtic d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València, Vicent Martinez.

En Superior, la cèlebre autora Angela Saini, reconeguda periodista científica britànica, explora els conceptes de raça i casta, des dels seus orígens fins a l’actualitat. En col·laboració amb genetistes, antropòlegs, historiadors i científics socials de tot el món, fa un examen rigorós i molt necessari de la insidiosa i destructiva creença que la raça és biològicament real.

L’autora reflexiona sobre l’origen del plantejament de les diferències entre humans des de la Il·lustració amb el naixement de la ciència occidental moderna. En aquell moment es van assumir certes suposicions sobre l’espècie humana; algunes tenien a veure amb el gènere –per exemple, que les dones no eren iguals als homes en termes intel·lectuals– i altres, amb la raça i l’etnicitat. Segons Saini, la idea de dividir els humans en grups distints ja és política, perquè no és quelcom que es done a la biologia, i, a més, la manera de dividir-nos sempre dependrà de la societat en què vivim.

El concepte biològic

La ciència de la diferència humana va nàixer en els anys del colonialisme i l’esclavisme; es va dividir el món en races i es va situar la raça blanca en un escalafó biològic superior a la resta, per tal de justificar la conquesta de territoris, el robatori de riqueses i l’aniquilació de poblacions. Inevitablement, aquests fets han deixat pòsit en la recerca científica fins a l’actualitat i Saini ho aborda sense titubejos. Ens mostra com el concepte biològic de raça no funciona ni proporciona mai dades fiables, encara que els investigadors l’usen en la seua recerca.

El llibre

No és la primera vegada que Angela Saini posa el focus en les confusions i prejudicis que afecten la recerca científica. Si en la seua obra prèvia, Inferior, Saini se centrava en com la ciència ha estudiat les diferències entre dones i homes, en Superior l’autora ens porta als orígens del racisme científic per a mostrar-nos les seues ramificacions.

Publicat en anglés en 2019, va ser considerat «Llibre de l’any» per mitjans com el Financial Times, The Guardian o The Telegraph, a més d’estar inclòs entre els deu llibres de 2019 de la revista Nature. Tal com explica l’autora, aquest llibre va provocar irades reaccions entre grups supremacistes blancs, però també que molts científics i institucions volgueren comptar amb ella per a treballar cap a un estudi de l’ésser humà allunyat del racisme científic. De fet, la revista Prospect va incloure Angela Saini en la llista dels 50 pensadors o intel·lectuals més importants de 2020.

Comença la 38 Universitat d’Estiu de Gandia

Lla Universitat de València celebra des de hui i fins el divendres la 38 edició de la Universitat d’Estiu de Gandia. Aquesta, serà una edició gratuïta i els cursos podran seguir-se de forma presencial o en línia. Aquesta edició recupera la programació cultural i lúdica a la Casa de la Marquesa. «Canvis, una mirada calidoscòpica» és el lema d’aquesta nova edició de la UEG. En aquesta ocasió, es pretén reflexionar sobre la naturalesa i l’abast dels canvis produïts en l’últim any i mig a causa de la pandèmia de la covid.