La Fira del Llibre de València torna aquest octubre a les activitats presencials als Jardins de Vivers, i, una vegada més, ha programat una sèrie de taules redones sobre qüestions culturals i socials d'actualitat enfocades a l'àmbit literari, amb la presència de diferents especialistes en cadascuna de les matèries i la possibilitat que el públic interactue i participe activament en la xarrada.

Així, entre el 15 i el 23 d’octubre, el certamen acollirà un total de nou taules redones al voltant de temes tan diversos com la llibertat d'expressió (amb la presència de periodistes exiliats), la migració i el paper de la dona (que comptarà amb una ponent que acaba d'eixir de l'Afganistan), el corredor mediterrani dels llibres, les literatures africanes d'expressió espanyola, la 'Commonwealth' entre Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears o els millors llibres per a combatre la LGTBIfòbia.

La primera taula programada, el dia 15 a partir de les 18.00 hores, girarà entorn de les particularitats de les obres literàries, avança l'organització de la trobada en un comunicat.

La Fira ha preparat sis de les nou taules redones, en alguns casos a través de col·laboracions amb associacions, col·lectius i institucions com la Universitat de València, Amnistia Internacional, la Unió de Periodistes, Acció Cultural del País Valencià o la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat. La resta de xarrades han sigut organitzades directament per editorials com a Lletra Impresa o Manyx i llibreries com Berlín.

Les taules redones tindran lloc en diferents espais de la Fira i poden consultar-se a través de la web de la 56 Fira del Llibre.