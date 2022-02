La XLV edició de la Fira del Llibre Antic i d’Ocasió de València, una de les fires del llibre més tradicionals de la ciutat ja està en ple rendiment. Un total de 29 llibreries disposen de tot el seu fons en l’emplaçament habitual de la Gran Via Marqués del Túria fins al pròxim diumenge 20 de març.

Postals, revistes i còmics són part de l’oferta, a més de gravats, cartells de cinema i altres objectes de col·leccionisme. Uns tresors a què les llibreries afegeixen tota mena d’oferta bibliogràfica i una gran varietat de curiositats relacionades amb el col·leccionisme de paper.

La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals de l’Ajuntament de València col·labora amb la cessió de publicacions municipals per a la venda en la caseta d’organització de la fira, així com amb la donació de llibres per als participants, en una acció de foment i promoció de les publicacions municipals.

En aquesta línia, l’Ajuntament ha acordat declarar l’interés municipal en la celebració i autoritzar gratuïtament l’ocupació de la Gran Via des de la plaça de Cánovas fins a carrer Pizarro, del 25 de febrer al 20 de març, per part del Gremi de Llibreters d’ocasió de la Comunitat Valenciana, inclosos els dies previs i posteriors per al muntatge i desmuntatge. En l’organització també col·labora la regidoria.

Com a responsable de Patrimoni, Glòria Tello celebra que aquestes celebracions es reprenguen amb normalitat i que el món de la cultura i del llibre antic i d’ocasió torne a exhibir-se en la Gran Via, reprenent la tradició. També el vicepresident del Gremi de Llibreters d’ocasió, Miguel Sanz, es mostra content per recuperar el nombre d’expositors d’altres anys.