Marc Granell, Premi de les Lletres de la Generalitat Valenciana, s’incorpora al catàleg de l’editorial Amsterdam amb l’antologia Vesprada d’amor i única, una selecció dels seus millors poemes i algun d’inèdit. Maria Josep Escrivà, Premi de la Crítica 2021, ha fet la selecció i el pròleg, amb una il·lustració de la coberta realitzada pel Premi Nacional d’Il·lustració Paco Giménez.

«Un llibre compacte i ben ordit, potent, atractiu, sobretot per a la persona afortunada que llegirà Marc Granell per primera vegada, però també per a qui el (re)descobrirà», diu Maria Josep Escrivà al pròleg.

La força de la poesia de Marc Granell no entén de límits. El seu compromís ètic amb la humanitat, els versos punyents de denúncia i la mirada tendra que es meravella davant del prodigi de l’amor, mereixen un abast universal. Vesprada d’amor i única és el nou llibre d’un dels poetes vius més estimats de les nostres lletres.