Ca Bassot de Burjassot ha acollit la presentació del llibre ‘Palestina. Una història essencial’, del doctor en Història Contemporánia de la Universitat de València Jorge Ramos Tolosa, en una trobada que conduïda per Alberto Bordes, en representació de l’associació cultural, i de Mercè Pérez, de l’editorial Sembra Llibres, comptà amb les intervencions de l’autor i del periodista David Segarra Soler.

La publicació, que vol ser «una finestra oberta a les persones interessades en la lluita pels drets humans», dona compte de «la situació d’‘apartheid’ que, davant de tot el món, està vivint el poble palestí». Però «Palestina té 15 universitats i, encara que siga entre les runes, es continuen fent classes», digué el professor Ramos.

Després de la presentació del llibre, els presents es dirigiren al parc municipal de l’Eixereta, on, amb motiu del Dia de la Terra Palestina –instituit el 30 de març de 1976–, es plantà una olivera commemorativa i solidària. «Esta espècie arbòria constituïx un dels emblemes identitaris de Palestina i, a més, del seu cultiu i protecció depén l’economia de moltes famílies», explicà l’organització. Completà l’acte una lectura de poemes palestins i valencians. Versos de Mahmoud Darwish –»tots els cors de les persones són la meua nacionalitat»–, Al Russafí i Estellés, «entre altres amics», brollaren al jardí de l’Eixereta.

Amb estes dos accions –llibre i arbre–, l’Associació Cultural Bassot posava en marxa la Biblioteca Guillem Agulló. El projecte, que nasqué arran de la campanya «Guillem, nosaltres no t’oblidem» del seu XXVIII aniversari, està ideat per a «donar cabuda a un espai de pensament crític, de lluita contra el feixisme, el racisme, la xenofòbia, el masclisme i els delictes d’odi, on poder llegir, estudiar i formar-se».

En estos moments, l’associació està acabant d’habilitar la sala dedicada a Guillem i disposa de «més d’un centenar de llibres, ja classificats per gènere i temàtica», que prompte ocuparan les prestatgeries.