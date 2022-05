La Institució Alfons el Magnànim acaba de publicar Contra la estirpe de Sodoma, un llibre de Rafael Carrasco dedicat a l’estudi de la persecució inquisitorial dels sodomites, que només va tindre lloc en els tribunals de la Corona d’Aragó.

El sentiment de rebuig davant les relacions homosexuals públiques era habitual en l’època medieval i moderna i el llibre se centra en els únics territoris en els quals la Inquisició perseguia l’homosexualitat: Barcelona, València i Saragossa.

La acció de la Inquisició contra les relacions entre hòmens no va ser impactant pel nombre de víctimes ni per la crueltat particular de les sentències, sinó per ser la sanció d’un tribunal que marcava amb un segell indeleble d’infàmia particular tots els que passaven per les seues mans. Entre les víctimes, destaquen el clergat i el món del treball, mentres que la noblesa i les elits a penes apareixen.