La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, presenta el segon volum del catàleg ‘Curts Comunitat Valenciana 2022’, amb el qual es pretén promocionar i donar a conéixer la producció anual del curtmetratge valencià en festivals de cinema nacionals i internacionals, així com en la indústria audiovisual.

L’IVC elabora dos volums anuals del catàleg ‘Curts Comunitat Valenciana’. El primer volum es publica al gener, i el segon, al juny, amb un màxim de sis curtmetratges per cadascun. Així mateix, l’Institut Valencià de Cultura realitza la promoció del catàleg de curtmetratges per un període de dotze mesos.

En aquest segon volum de ‘Curts Comunitat Valenciana 2022’ s’han seleccionat cinc curtmetratges: dos curts documentals, un de ficció i dos d’animació.

La selecció està formada per ‘The Way I Welcome You’, de la valenciana Amparo Fortuny; ‘Chimborazo’, de l’equatoriana Keila Cepeda; ‘Pasando Teruel’, del valencià Manuel Omonte; ‘El Maestrat filmat’, del castellonenc Fermín Sales, i ‘Papirola’, de l’uruguaià Fabián Molinaro.

‘El Maestrat filmat’ és un curtmetratge documental escrit, dirigit i produït pel castellonenc Fermín Sales (Albocàsser, 1990) en el qual es recuperen nombrosos materials fílmics, des dels anys trenta del segle passat, sobre la vida rural a la comarca de l’Alt Maestrat.

Des de 2016, Fermín Sales desenvolupa el projecte ‘El Maestrat filmat’ amb el suport del Grup de la Memòria Històrica de Benassal. Dins d’aquest projecte ha realitzat el documental interactiu ‘El Maestrat filmat - La memòria rescatada’ (2019), així com el curt documental ‘El Maestrat filmat’ (2022). També ha produït el projecte multiplataforma ‘Territori de transhumància’ (2020). En l’actualitat desenvolupa el projecte ‘Paisatges en solsida’. Aquests tres projectes compten amb el suport de l’Institut Valencià de Cultura.

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Jaume I de Castelló, Fermín Sales és creador audiovisual especialitzat en cinema documental. El seu treball reflexiona sobre elements com la imatge, la memòria i el territori.

‘The Way I Welcome You’ és un curtmetratge documental escrit i dirigit per la valenciana Amparo Fortuny i produït per Karen Kelly per a The Next Day Films.

‘The Way I Welcome You’ té com a protagonista Khabat, que va ser detinguda amb la seua família mentre buscava asil a Escòcia. Ara, juntament amb la seua germana, explora com els seus records s’han transformat amb el pas del temps.

Un curt de ficció

‘Pasando Teruel’ és un curt de ficció dirigit i produït per Manuel Omonte (València, 1994). Amb guió d’Omonte i Lucía Fernández, el curt és un viatge pels racons d’una província oblidada, una ‘road movie’ entre pobles que s’afonen.

‘Chimborazo’ és un curt d’animació dirigit per l’equatoriana Keila Cepeda (Riobamba, 1994) i produït pel màster en Animació de la Universitat Politècnica de València, amb guió de Keila Cepeda, Tatiana Santiago, Daniel Barrachina, Félix Loche, Tina Piñero i Ángel Povedano.

‘Papirola’ conta la història fantàstica de Nico, un xiquet de huit anys que té la capacitat de doblegar tots els objectes com si foren de paper. Amb tots aquests papers conforma un nou amic amb personalitat pròpia i amb qui pretén anar-se’n de viatge, però sa mare l’adverteix que no té bitllets per al seu amic.