La Jove Banda Simfònica de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), dirigida enguany per Lidón Valer Cabaleiro, es troba en les setmanes de màxima activitat del seu calendari. Des d'aquest dilluns 4 de juliol, la plantilla de joves músics es reunia en la localitat de Navajas (Castelló) per a dur a terme la tradicional trobada pedagògica i preparar la seua temporada de concerts, que va començar despús-ahir, divendres 8 de juliol, a Sant Jordi (Castelló).

Aquesta banda, considerada una unitat d’alt rendiment, està formada per una selecció d’excel·lents músics d'entre 18 i 28 anys procedents de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, on es troben representades totes les comarques, convertint-la així en un perfecte exemple de la capacitat de vertebració territorial de les societats musicals al nostre territori.

Seguint esta mateixa línia de vertebració territorial, des de Federació s’ha configurat un calendari de concerts per al cap de setmana que recorre de nord a sud la Comunitat, arrancant el divendres a Sant Jordi (Castelló); ahir dissabte a Foios (València), i hui mateix a l’Auditori municipal d’Almoradí (Alacant), a les 20.00 hores.

«És una autèntica satisfacció programar una temporada tan completa per a una de les nostres formacions més estimades com és la Jove Banda Simfònica, realitzant aquests concerts per tota la Comunitat. Una temporada que recorre les tres províncies i des d’un vessant artístic i formatiu fomenta el talent jove dels millors músics que sorgeixen de les nostres societats musicals. Per això, convidem a tots a gaudir d’aquests concerts que són gratuïts i oberts a tots els públics», ha explicat la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

Però abans de pujar de nou als escenaris i omplir de bona música el territori valencià, la Jove Banda Simfònica ha iniciat la temporada amb uns dies d’intensa preparació. Com a part de la naturalesa formativa d'aquesta unitat artística, cada any se celebra una trobada pedagògica que suposa per als joves músics una gran oportunitat per a enfortir llaços i aprendre de primera mà de grans professionals. Amb això, sota la direcció artística de Lidón Valer, la plantilla de la Jove Banda Simfònica de la FSMCV es donava cita aquesta setmana a Navajas. Tota una setmana d’intensa preparació, tant a nivell individual com de conjunt, i també de convivència per als membres d’una plantilla de més de 80 músics que es renova anualment.

Per a la directora, Lidón Valer, «és una responsabilitat molt gran poder dirigir aquest projecte i a aquests grans músics que tenim en la banda. Hem creat un programa a l'altura i tots estem aprenent moltíssim els uns dels altres».

En paraules de Valer, «per a programa hem pensat sobre tot en el vessant pedagògic que caracteritza al projecte, en la qual puguem treballar diferents estils, fer ús de diferents llenguatges, i en la qual es poden veure representades diferents èpoques musicals».

«Tot això -afig la directora- sota les obres de tres grans compositors com Kathryn Salfelder, José Miguel Fayos Jordán i David Maslanka, fent un treball quasi de luthier en cadascuna de les seues partitures».

Cloenda del Certàmen

Per a arrodonir estes setmanes d'activitat, el pròxim 17 de juliol la Jove Banda Simfònica participarà com convidada en el 134é Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, juntament amb la Banda Simfònica Municipal de València, que tindrà lloc en el Auditori del Palau de les Arts a les 18.00 hores.