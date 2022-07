El plaer i la bellesa en la música i la recuperació del patrimoni musical, són els fils conductors de la XIV edició del Festival Internacional de Música de Cambra de Godella, que se celebrarà del 19 al 28 de juliol sota la direcció del clarinetista Joan Enric Lluna. L’obra de Francis Poulenc Musique pour faire plaisir, instrumentada per Jean Françaix, descriu l’esperit d’una edició que, superada la pandèmia, reivindica la música per a donar plaer als sentits, la bellesa dels sons i la seua capacitat per a fer-nos gaudir.

Com explica Lluna «la XIII edició venia marcada pel sofriment de la pandèmia, i dediquem el festival a destacar el paper de la música en situacions vitals difícils, quasi extremes. Enguany volem trobar l’oposat: la música que ens fa gaudir de les coses bones de la sensibilitat humana, la bellesa com a element fonamental per a introduir-nos en la vivència musical». A més, el Festival s’uneix a la commemoració de l’Any Fuster amb la celebració d’una Schubertiada «alla valenciana» que inclou obres de compositors com Manuel Palau i Matilde Salvador, i l’estrena d’una obra encarregada al compositor valencià Daniel Blanco creada a partir dels versos del poeta de Sueca titulada Fusteriada. El programa s’obrirà el dimarts 19 de juliol en el Teatre Capitoli amb la música de la França de les primeres dècades del segle XX a càrrec de Moonwinds Ensemble. Sota la batuta de Lluna, interpretaran l’esmentada Music pour faire plaisir i Sextet per a vents i piano, op.100 de Poulenc, la Suite en estil popular de Palau i, de Bretó/Ortega, la Fantasia sobre la revetla del colom. El divendres la música es traslladarà a Vila Eugenia on la formació cambrística Alter interpretarà el Trio no. 1 de Mendelssohn i, a continuació, Mikhail Spivak, violí, i Hilario Segòvia, al piano, escometran la Sonata de César Franck. El 23 el Festival presenta a les 20 hores el Teatre Capitoli acollirà una Schubertiada en la qual la soprano Quiteria Muñoz, el pianista Luís Giner i el clarinetista Joan E. Lluna, interpretaran dues obres de Franz Schubert, El Pastor sobre la roca i La mort i la donzella. Unes hores més tard, a les 23, tindrà lloc la Fusteriada, una Schubertiada «alla valenciana» en la qual la música de compositors valencians i la figura de Fuster seran els protagonistes. El ensemble del festival interpretarà obres de Manuel Palau i Matilde Salvador i estrenarà l’obra composta expressament per al Festival pel compositor de Montcada Daniel Blanco a partir de textos de Fuster, de qui llegiran diversos poemes Lola Moltó i Paula Braguinski. LBrass serà l’encarregat d’acompanyar-nos en el passeig músic-cultural que se celebrarà el diumenge a partir de les 19h des de la des de l'entrada del Parc del Molino, durant el qual es visitaran diferents edificis i llocs d’interés patrimonial. La violinista Leticia Moreno lidera el programa dedicat a Mendelssohn que es podrà escoltar el 25 en el Capitoli. El Festival torna a introduir l’experiència gastronòmica-musical i dilluns ofereix als jardins de Vila Eugenia el programa «Loving Rossini», del qual degustarem algunes de les seues peces interpretades per Paco Varoch, Olatz Ruiz, Salvador Boló i Ander Perrino. La clausura d’aquesta edició del Festival Internacional de Música de Cambra de Godella tindrà lloc el dijous 28 amb un programa que compta de nou amb el cor participatiu amb la Suite coral de West Side Story, de Bernstein. També s’escoltarà la Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43 de S. Rachmaninoff, Le tombeau du Couperin de Maurice Ravel i la Dansa I de Vicent Asencio.