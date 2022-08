Què seria de les dones sense l’amor de les dones? Les protagonistes de l’espectacle de circ ‘Trenzadas’ tracten de donar resposta a aquesta pregunta en la proposta de carrer programada per a hui a les 20 hores a la Glorieta de Sagunt (plaça del Cronista Chabret). El festival Sagunt a Escena, organitzat per Cultura de la Generalitat per mitjà de l’IVC, acull el viatge de tres dones cap al descobriment de l’enorme poder de la sororitat.

Amb humor i poesia, les artistes Sofia Demicheli, Veronica Capozzoli i Linda de Berardinis donen vida a tres dones fortes que es donen suport les unes a les altres en una peça que ret homenatge a la trobada, la fragilitat, la cooperació i el valor de la col·lectivitat com a força que mou el món. Al llarg de 45 minuts, els espectadors acompanyen les protagonistes de ‘Trenzadas’ en un recorregut que els permetrà descobrir que juntes poden superar qualsevol límit o impediment que la vida els pose davant. De la mateixa manera que una trena només arriba a ser trena en teixir tres caps, aquest espectacle només es pot representar comptant amb la cooperació de les tres protagonistes. Els números es desenvolupen d’una manera àgil, fent paréixer l’acrobàcia, l’equilibri i cada moviment un acte senzill, però només quan aquests són executats en equip. L’espectacle ‘Trenzadas’ transmet el significat de la paraula ‘sororitat’ d’una manera assequible per a tots els públics, utilitzant el llenguatge visual, l’humor i la poesia. «La representació es desenvolupa en un espai habitat per pocs objectes, que semblen estranys joguets de xiquetes. En el seu interior apareixen tres dones solitàries, cada una atrapada en la seua obsessió. A poc a poc aprendran a confiar les unes en les altres i afrontaran els desafiaments de la gravetat, la intimitat, el salt al buit, la bogeria i el joc salvatge», ha explicat l’organització. Berardinis, Capozzoli i Demicheli tenen formació eclèctica en diferents disciplines circenses com ara pal xinés, verticals sobre cadires, contorsió i trapezi, habilitats que despleguen durant l’obra. Residents a Barcelona, han transitat per diferents escoles internacionals, han treballat en uns quants països i estan vinculades a la Central del Circ o a l’Ateneu Nou Barris de Barcelona, dos dels principals focus d’activitat circense a escala estatal. La direcció de l’obra està a càrrec de Jordi Fàbregas, experimentat productor i director en Arts Brothers Projections.