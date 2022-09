L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) depositarà ‘La Caja de las Letras’ de Joan Fuster en l’Institut Cervantes de Madrid. Esta caixa contindrà objectes personals (llibres, anotacions, etc.) de l’intel·lectual valencià més destacat del segle XX. Es tracta d’una iniciativa pionera, ja que Fuster es convertirà en el primer escriptor en valencià que es troba a l’Institut Cervantes. En esta entitat també es troben els objectes personals d’altres valencians com Francisco Brines.

L’hereu de Fuster, Josep Palàcios, serà l’encarregat d’escollir els objectes que ompliran esta caixa, que viatjarà a Madrid amb la Comissió de l’Any Fuster de l’AVL -segurament- el pròxim mes de gener de 2023. Palàcios també determinarà quan l’entitat podrà retirar la caixa i descobrir el seu interior.

La institució lingüística valenciana va revelar alguns dels detalls de la resta de l’Any Fuster ahir durant el transcurs d’un desdejuni informatiu. L’acte va tindre lloc al Monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de l’AVL, amb la presència de la presidenta Verònica Cantó i la secretària de l’entitat i col·laboradora de Levante-EMV, Immaculada Cerdà.

En relació a l’Any dedicat a l’escriptor de Sueca, l’AVL també ha impulsat la traducció de ‘Consells, proverbis i insolències’ (1968) a l’anglés. L’obra, actualment en impremta, es publicarà molt probablement en octubre. Amb el nom ‘Final Judgements’, esta obra ha sigut traduïda per la prestigiosa Mary Ann Newman.

Durant la presentació d’algunes de les activitats de l’AVL, Cantó va avançar que després dels últims actes de l’Any Fuster, començarà el torn d’altra commemoració, esta vegada dedicada als escriptors valencians que van haver d’exiliar-se durant la Guerra Civil i el franquisme, uns cinc o sis en total. Amb ‘exili’, l’entitat també es referirà a l’exili interior dels autors que es van quedar a la C. Valenciana.

L’entitat ja ha format la comissió i els assessors que s’encarregaran de l’organització de l’any dels escriptors exiliats, entre els quals es troben Lluís Messeguer o Santi Cortés. «És una molt bona oportunitat per a regirar el llegat de molts autors valencians per a trobar coses magnífiques com les que vam trobar amb Carmelina Sánchez-Cutillas», va explicar Cantó, ja que al seu arxiu hi havia manuscrits i correspondència.

La presidenta de l’AVL també va anunciar la iniciativa ‘Lletres compartides’ que tracta de promoure la lectura d’autors de la Comunitat i les Illes Balears en els territoris d’àmbit lingüístic. D’esta manera, autors valencians com Carles Cano, Anna Moner o Pasqual Alapont viatjaran a Catalunya i les Illes per a realitzar trobades amb el públic, visitar centres educatius i mantindre reunions amb bibliotecaris i documentalistes. A la C. Valenciana vindran escriptores com Anna Manso o Maria Escalas.