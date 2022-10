El músic i escriptor Rafa Xambó ha tornat a l’estudi, just un any després del seu darrer disc, per llançar “Cantata de València”, una història d’amor a la ciutat de València. El treball, entre l’òpera rock i la cantata folk de la nova cançó, repassa la història de la ciutat des dels anys cinquanta fins a l’actualitat buscant explicar la relació d’amor i odi dels artistes i escriptors valencians amb la ciutat i la seua terra. El disc estarà disponible a totes les plataformes el 7 d’octubre.

A més, per la seues característiques d’àlbum conceptual -molt teatral, quasi una banda sonora- no s’estrenarà en format concert, sinó que Xambó ha ideat un espectacle pluridisciplinar de teatre, dansa, acrobàcies, arts plàstiques i música. Ja han començat els assajos de l’obra amb guió i direcció de la dramaturga Patricia Pardo, i que es representarà el 22 de desembre, al Teatre Principal de València. L’espectacle compta amb el patrocini de Teatres de la Diputació.

El disc, editat per Stanbrook, parla de “la llarguíssima solitud de tants artistes valencians, de l’exili interior, sobretot durant la llarga nit del franquisme, però no només, especialment per als qui fan la seua obra en valencià”, explica Xambó, que també deixa una escletxa per a l'esperança de cara al futur.

Rock simfònic

Musicalment el treball veu tant del format de cantata narrativa a l’estil Quilapayún o d’Al Tall amb Quan el mal ve d’Almansa, com de la música acústica dels setanta, amb Bob Dylan com a màxim exponent, i del rock simfònic per parlar de l’actualitat, buscant rescatar, per avui dia, l’esperit de lluita i esperança dels anys setanta. En un gest cap a la igualtat de gènere a sobre dels escenaris, el disc ha estat enregistrat amb vuit dones músic i tres homes.

Les lletres del disc s’inspiren en la poesia contemporània que ha cantat a la ciutat de València des de Joan Fuster, Maria Beneyto, Vicent Andrés Estellés i els poetes posteriors, amb especial atenció a la producció artística de les dones. Un disc homenatge als artistes i a la ciutat de València.