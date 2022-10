El cantautor valencià Joan Amèric va actuar ahir al Palau de Pedralbes de Barcelona. L’espectacle es va presentar al Palau de la Generalitat Valenciana al gener del 2020 just abans de l’aturada forçosa per la pandèmia. Una vegada recuperada l’activitat s’ha pogut presentar entre altres espais al Teatre Principal de Terrassa, Teatre l’Artesana de Falset, el Gran Teatre d’Alzira, la Setmana del llibre de Barcelona i ahir amb un concert excepcional per la seua transcendència al Palau de Pedralbes de Barcelona. Les actuacions arribaran pròximament a Benlloch o Castelló i continuaran els propers mesos per altres localitats.

El concert comptà amb un repertori que gira al voltant de l’alegria d’existir de la nostra cultura i inclourà cançons noves com «Rosa de Mar», «Volia ser trobador», «Si arribara el dia...» entrellaçades amb clàssics del seu repertori com «Vine», «Llavis de sal» o «Divina i humana». Així mateix va incloure per primera vegada en l’historial de Joan Amèric dues cançons d’altres autors que el cantautor d’Alzira ha versionat, com «M’aclame a tu» ( Ovidi Montllor/ Vicent Andrés Estellés) i « Yo vengo a ofrecer mi corazón» de Fito Paez.