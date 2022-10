Acostumem a no posar-li molt bona cara als dilluns, però aquest és diferent i no només perquè ens trobem en la vespra de Tots Sants. Si llegiu prompte aquest article, enhorabona!, encara podreu gaudir del ventall d’activitats amb les quals la Plaça del Llibre de València, establida a la plaça de l’Ajuntament, acomiadarà la seua edició d’enguany. Edició que ha marcat el desé aniversari d’aquest riu de lletres que va començar a caminar de la mà de la Fundació FULL, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, l’Associació d’Editorials del País Valencià, el Gremi de Llibreters i Acció Cultural del País Valencià l’octubre de 2012.

Des del seu començament, el passat dimecres 26, la Plaça del Llibre de València ha confeccionat amb tendresa una experiència marcada per la varietat disciplinària i la intergeneracionalitat de les propostes plantejades. El públic assistent ha pogut trobar des d’accions dirigides als més menuts, com el taller infantil ‘Històries de mostres’, a càrrec de Lluminària, accions formatives com la xerrada conduïda per Álvaro Pons al voltant del còmic i el seu valor com a eina de foment lector a les aules, fins a concerts com l’interpretat pel conjunt Nina Dinamita & la Swing Milícia que va tindre lloc divendres, a banda d’una trentena de presentacions literàries, taules rodones, representacions teatrals o recitals poètics.

Com veieu, el catàleg sembla no acabar-se, i és que han sigut un total de 80 accions que, com va destacar Rafael Domínguez, director del projecte, al seu discurs inaugural, han establert aquesta celebració cultural com un espai de reflexió, debat, diàleg i tolerància al voltant de la literatura.

Però la Plaça del Llibre de València no han sigut només activitats. Visitar l’espai significa, també, tindre al teu abast més de 3000 títols (Joan Fuster diria que en realitat serien 3000 provocacions) disposats per quasi 60 editorials. La plaça de l’Ajuntament s’ha posat al servei dels llibres per a transformar-se en un immersiu aparador en què qualsevol pot trobar eixa obra de la qual no deixarà de parlar en les pròximes setmanes, independentment de si és una lectora acèrrima o un primerenc amb curiositat desbordant. Aprofiteu les hores que li resten al dia per a donar-vos el plaer de triar la vostra pròxima lectura.

Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL va parafrasejar a l’escriptor argentí Jorge Luis Borges durant el lliurament dels Premis Plaça, celebrat el passat dimecres, per a assegurar que «estem convençuts que la lectura és una forma de felicitat». Subscric, síl·laba a síl·laba, aquesta sentència. Ens veiem a la Plaça!