La Fundació Chirivella Soriano inaugura el 3 de desembre l’exposició ‘#ElMur, una història de la nostra memòria democràtica’, que podrà visitar-se fins al 26 de març en el Palau Joan de Valeriola de València.

#ElMur va nàixer com a projecte audiovisual, estructurat a partir d’un multipremiat podcast multimèdia, transformat ara en una exposició. La mostra reivindica la difusió per qualsevol mitjà de tot allò que va ser ocultat deliberadament durant tant de temps. Hi descriu els espais on es va exercir la violència, narra les històries dels protagonistes que van patir la repressió i l’exili, la pau dels cementeris que va exercir la dictadura durant la llarga nit del franquisme.

‘#ElMur, una història de la nostra memòria democràtica’ permet veure i escoltar els testimonis de les víctimes, els documents històrics, enregistraments d’àudio, imatges captades per drons o amb càmeres immersives de 360 graus. També objectes recuperats recentment en excavacions arqueològiques, com la que s’està fent en el camp de concentració d’Albatera, a Alacant, o en les fosses comunes de Paterna i Castelló de la Plana.

La mostra reuneix peces que donen testimoni de la crueltat de l’exili, com fragments de filat recollits en els camps d’internament del sud de França, com el d’Argelès-sud-Mer. O els objectes que fabricaven els presos durant els internaments, com ara culleres o jocs d’escacs. Antigues armes històriques emprades en les trinxeres de la Guerra Civil, obres artístiques de pintors represaliats, uniformes i altres objectes militars. També documents i periòdics originals de l’època, fotos provinents de l’Arxiu Històric Luis Vidal, i fins i tot un rellotge que per primera vegada ix d’Alacant, que marca l’hora exacta en què els bombarders de l’Aviazione Legionaria italiana van atacar el mercat i van provocar centenars de morts el 25 de maig del 38, en el considerat com un dels atacs aeris més cruels de la contesa.

També s’exposaran objectes de familiars d’afusellats, com el floc de cabells que Pepica Celda ha guardat durant tants anys al costat de les bales que van posar fi a la vida del seu pare en el paratge del Terrer, al costat del cementeri de Paterna. Són objectes variats, cadascun amb la seua pròpia història, prestats per desenes d’institucions i de particulars i que volen il·lustrar, al costat dels documents audiovisuals, totes aquestes històries de memòria anul·lades durant decennis, i que ara volen servir per a tancar les ferides, per a homenatjar els oblidats, per a recordar als que van perdre la vida per la llibertat.

L’exposició ha sigut comissariada pels periodistes Carlos López Olano i Eduard Torres, i gran part de les fotografies utilitzades són de Sergio Formoso. El disseny expositiu és de Rafael Tejedor.

Un premiat projecte innovador

De moment, aquesta mostra és l’últim capítol d’un projecte d’innovació periodística sorgit en el si de la Universitat de València, #*ElMur, per a la difusió de la memòria democràtica més pròxima. L’exposició, està patrocinada per la Coordinadora de Memòria Democràtica del País Valencià i À punt Mèdia.