Una quinzena d’escriptors en valencià protagonitzaran presentacions, signatures, clubs de lectura i taules redones, dins del programa de la 58a edició de la Fira del Llibre de València, que tindrà lloc del 27 d’abril al 8 de maig als Jardins de Vivers. Entre els autors i autores que passaran per les paradetes i espais habilitats, hi ha de diferents territoris i escriuen d’una gran varietat de temàtiques i gèneres.

Entre altres, destaquen noms com ara Ferran Torrent, Martí Domínguez, Raquel Ricart, Marta Orriols, Imma Monsó, Marta Pessarrodona, Andrea Genovart, Àngels Gregori, Maria Josep Escrivà, Jaume Subirana, Gemma Pasqual, Josep Piera, Sebastià Alzamora, i Enric Sòria, entre altres. Així mateix, també hi haurà una destacada presència d’editorials que es dediquen a la publicació i difusió de llibres en valencià; i com

Entre les activitats, s’ha programat la presentació de la reedició de Donasses, de Pessarrodona (28 d’abril), o el club de lectura d’El dit de Déu, que comptarà amb l’autora, Raquel Ricart (29 d’abril) . El mateix dia, l’escriptor i periodista Ferran Torrent presentarà Memòries de mi mateix. El 30 d’abril Imma Monsó estarà amb La mestra i la Bèstia; i Andrea Genovart, Consum Preferent (Premi Anagrama 2023).

Estarà també Martí Domínguez, guardonat amb el Premi Proa per Mater. L’1 de maig Marta Orriols presentarà La possibilitat de dir-ne casa i Juli Peretó parlarà del seu llibre Un planeta creatiu (3 de maig).

Encontre organitzat per l'AELC

A més a més, l’últim cap de setmana de Fira, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) organitza un recital poètic (6 de maig): Àngels Gregori presentarà Jazz amb Joan Carles Martí, redactor en cap de Levante-EMV; i Josep Piera rebrà el Premi Fira del Llibre 2023, acompanyat per Enric Sòria, Sebastià Alzamora, Maria Josep Escrivà, Àngels Gregori, Teresa Pasqual i Joan Leusa, entre altres.

Per últim, el 7 de maig, Jaume Subirana presentarà el seu darrer poemari, Una hora curta; Maria Josep Escrivà, La casa sota la lluna; i Txema Martínez, Camí a Milmanda. D’esta manera, la Fira del Llibre de València és una oportunitat única per als amants de la nostra literatura per conéixer de prop els autors més destacat.