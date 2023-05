L’Acadèmia Valenciana de la Llengua convoca el II Premi Carme Miquel amb el propòsit de fomentar l’ús del valencià en els centres escolars valencians. L’objecte d’estos guardons és premiar els projectes que s’estiguen aplicant en els centres d’Educació Infantil (en les dos etapes, de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys) i els de Primària, tant públics com concertats o privats.

Els treballs que es presenten han de plantejar una transversalitat en tot el centre (en una etapa, en un nivell o en una aula), i han d’incidir directament en l’ús del valencià per l’alumnat o, fins i tot, per tota la comunitat educativa, famílies incloses.

«Som conscients que només l’ús, en tots els àmbits possibles de la societat, és garantia de supervivència d’una llengua, i que els centres escolars són la base social que farà possible que les noves generacions l’usen i la tinguen com a pròpia», expressa Tudi Torró, presidenta de la Secció de Foment de l’Ús del Valencià de l’Acadèmia.

Els projectes han d’estar redactats en valencià i tindre per objectiu genèric potenciar o activar l’ús del valencià en el centre educatiu. A tall d’exemple, poden versar sobre l’ús del valencià tant en el pati, el menjador o el transport, així com en les eixides i les activitats extraescolars, o en el seu ús per part del professorat fora de l’aula o en la comunicació amb les famílies.

«L’Acadèmia considera important incentivar i premiar el treball dels centres que s’esforcen perquè el valencià forme part de la vida escolar i que no es limite només a l’espai de l’aula», raona Torró.

Tres premis

En reconeixement a esta tasca es lliuraran tres premis: un al projecte en el qual participe tot el centre escolar, dotat amb un val per un import de 3.000 euros per a llibres, material escolar i jocs infantils; un altre al projecte en el qual participe tota l’etapa educativa (Infantil/Primària), dotat amb un val per la quantia de 2.000 euros per a llibres, material escolar i jocs infantils, i un tercer premi al projecte en el qual participe tot el nivell o aula, que té una dotació d’un val per un import de 1.000 euros per a llibres, material i jocs infantils.

Els projectes s’han de presentar en el registre de l’Acadèmia de l’11 al 29 de setembre del 2023. Els responsables del treball que es presente al concurs podran ser el claustre o el professorat d’una etapa educativa, nivell o aula, segons l’abast del projecte presentat. La institució normativa del valencià donarà a conéixer el veredicte del jurat —integrat pels acadèmics de la Secció de Foment de l’Ús del Valencià— el 23 de novembre i el lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 2 de desembre en el monestir de Sant Miquel dels Reis.