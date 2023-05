El projecte teatral europeu de la Universitat de València, Escena Erasmus, estrena el seu últim espectacle, «Una història de por», que se representarà els pròxims dies 24, 25 i 26 a la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau (19:00 hores).

Es tracta d’una producció de l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, dins del marc de col·laboració entre ambdues institucions, i que, cada any, pretén abordar la realitat de l’Europa actual des d’una visió crítica, sempre amb la participació del públic en les seues reflexions.

En esta 11a edició, el muntatge de «Les Europes Menudes» s’enfronta als «monstres tals com els tambors de guerra i de mort que retronen de nou al continent», diu la sinopsi de l’espectacle. «L’obscuritat provocada per les bombes ens recorda que els humans som fràgils, de vegades miserables, i que tenim por», afirma el text. Així, els joves actors i actrius aprofitaran per a adreçar-se al públic del qual extrauran les pors més profundes de les seues ànimes per tal de fer-les cantar i ballar a l’escenari.

L’obra, a més, podrà vore’s per les comarques. La gira 2023 serà estrenada a La Nau, però posteriorment iniciarà un periple pel Genovés (3 i 4 de juny); Barx (4 i 5 de juny), Ontinyent (21 de juny); Torrebaja (23 i 24 de juny); Rafelcofer (24 i 25 de juny); Alfarrasí (30 de juny i 1 de juliol); Buñol (7 i 8 de juliol); Serra (9 i 10 de juliol); Gandia ( 14 de juliol); Càrcer (15 i 16 de juliol).

«Una història de por», ha estat escrita pels dramaturgs Anna Marí i Daniel Tormo, amb la participació creativa d’estudiantat d’Escena Erasmus 2023, coordinats per Daniel Tormo. Tots tres, Valero, Marí i Tormo, són els directors del projecte Escena Erasmus UV.

L’espectacle compta amb coreografies de la ballarina i coreògrafa Júlia Cambra; i el protagonitzen una desena d’estudiants d’Alemanya, França, Itàlia, Colòmbia, Bolívia, Gran Bretanya i Espanya: Mariana de Luca, Eloïse O’Connor, Patrícia Garrigues, Tobias Eckstein, Claudia Padilla, Neus Francés, Emilia Levizzani, Ginevra Trifilò, Lisa Marschner i Elisa Buitrago. «Una història de por» s’enmarca en «Les Europes Menudes», un projecte escènic de gira promogut per l’Àrea de Cultura de la Diputació de València, que recull l’esperit nòmada del teatre i de la representació als pobles, amb una participació activa d’estudiants acollits per la UV a través del programa Erasmus i d’estudiants locals.

Ponts de diàleg i convivència

L’objectiu de la iniciativa és crear diàleg, convivència i col·laboració entre els joves europeus, i establir ponts amb la vida social i cultural de cada municipi que visiten, no només per dinamitzar-la, sinó per a oferir una via de possibilitats de creixement a través de la reflexió que permet la cultura. En anteriors edicions, l’espectacle universitari internacional ha realitzat, també mitjançant el diàleg cultural, viatges crítics especialment amb els moviments migratoris conseqüents de crisis econòmiques, socials o bèl·liques.

La presentació de l’obra ha sigut esta setmana, al Centre Museístic la Beneficència, en un acte presidit pel diputat de Cultura de la Diputació de València, Xavier Rius, acompanyat pels vicerectors de Cultura i d’Internacionalització de la Universitat de València, Ester Alba i Carles Padilla, respectivament, i el director de l’obra, Josep Valero.