"Insomni-nits d'estiu" arriba al monestir de Sant Miquel dels Reis per alterar el clàssic de William Shakespeare "El somni d'una nit d'estiu". Així, a través d'esta comèdia desenfadada, àcida i contemporània, es descriu a una princesa que, en la seua fugida d’un matrimoni imposat, decideix posar a prova els seus instints i rebel·lar-se amb l’ordre establit.

La proposta pretén il·lustrar la manipulació textual i lingüística per part de Shakespeare a través d'una obra que pareix políticament innocent, però que presenta aspectes amenaçadors per al poder, posant en dubte l'obediència, el poder de classe i plantejant un repte a l'autoritat. Concretament, "Insomni" viatja per camins semblants i proposa una alteració de l'obra original per traslladar a Shakespeare als temps actuals amb l'objectiu que explique a l'espectador si, realment, esta era la versió que pretenia fer.

A través d'un itinerari orgànic per diversos espais del monestir, l'espectador s'enfronta a un repte immersiu que forma part de la història com a convidat excepcional dins de cada episodi.

La companyia OsakaClub reconeix que "potser esta seria l'obra que Shakespeare haguera escrit sense la comesa d'acabar en boda. Potser no va ser així, però la trama que es proposa és l'excusa perfecta per a parlar de subvertir l'ordre, l'estructura social i racional destapant el món del subconscient, fent visibles els instints, els desitjos i les pulsions més primàries".

L'elenc d'actors i actrius està format per Marina Alegre, Josep Manel Casany, Juli Disla, Amparo Fernández, Laura Romero i Bruno Tamarit.

L'obra es podrà vore al monestir de Sant Miquel dels Reis els dies 29 i 30 de juny i 1, 2, 6, 7, 8 i 9 de juliol. És una producció d’OsakaClub per a la Direcció General de Cultura i Patrimoni, escrita per Eva Mir i dirigida per Toni Agustí. La companyia representa projectes de caràcter contemporani i multidisciplinari, basats en temes actuals que mesuren la temperatura de la societat i la repercussió abordant assumptes delicats, polèmics, debatibles, conflictius i, sobretot, actuals.