No existeix una temporada muixeranguera unificada, ja que cada colla l’organitza a la seua manera, moltes vegades d’acord amb les actuacions que van sorgint al llarg de l’any, amb poca planificació prèvia com a norma general. Tot i que la majoria de les colles tenen la seua època de major activitat entre setembre i juliol, n’hi ha d’altres que no paren en agost, com les muixerangues de Segària o d’Alginet, o fins i tot, hi ha qui ha adoptat la «temporada castellera», de febrer a desembre, com en el cas de la Muixeranga de Vinaròs.

No obstant això, la pràctica ha fet que es perfile un calendari muixeranguer a partir de determinades trobades i actuacions destacades que es repeteixen periòdicament. Així doncs, agafarem de referència el calendari majoritari, el que va de desembre a juliol. En aquesta primera entrega ens centrarem en les actuacions i trobades de setembre a desembre. L’any muixeranguer comença al setembre, concretament els dies 7 i 8, que és quan se celebren les festes en honor de les marededeus trobades. És el cas de les dues muixerangues d’Algemesí, per la festa de la Mare de Déu de la Salut (declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO), els Negrets de l’Alcúdia en honor de la Mare de Déu de l’Oreto i la Muixeranga de Sueca per la Festa de la Mare de Déu de Sales. Totes aquestes actuacions es caracteritzen pel seu sentit tradicional, amb un format de cercavila en el qual només participen les colles locals. També en aquestes dates trobem actuacions de muixerangues tradicionals com els Dansants de Peníscola (en honor a la Mare de Déu de l’Ermitana) i la Mojiganga de Titaguas (cada set anys en les Fiestas Gordas). A finals de setembre (enguany va ser el dia 30) o el primer cap de setmana d’octubre també té lloc la Diada de la Muixeranga de la Safor, en què, a més de la colla organitzadora, també hi participen dues o tres colles més (incloent-hi colles castelleres o de falcons). És una trobada de molt de nivell i de molta acceptació per part del públic. A octubre ens trobem amb el dia que més muixerangues es fan arreu del país, amb participació de moltes muixerangues en actes organitzats principalment per ajuntaments i entitats valencianistes, en commemoració de la diada del 9 d’Octubre. També aquest mes, habitualment, té lloc a Vinaròs la Trobada de Muixerangues organitzada per la colla local; no obstant això, enguany està prevista per a principis de novembre. Al mes de novembre se celebren algunes de les trobades més destacades del calendari muixeranguer. A principis del mes es fa la Trobada de Muixerangues de Barcelona, organitzada per la colla de la capital de Catalunya. A Benimaclet, per celebrar l’aniversari de la colla, es fa la Trobada de la Jove Muixeranga de València. Per altra banda, a finals de mes (enguany es farà el dia 19), té lloc la Diada de Muixerangues d’Alacant al municipi de Mutxamel. També al novembre té lloc el Torrent de Muixerangues, organitzat per la Muixeranga La Torrentina (en algunes ocasions també s’ha fet en juliol). Al desembre, poc abans de la nit de Nadal, la Muixeranga de Sueca celebra el seu aniversari amb una actuació pels carrers de la localitat, amb una actuació ben lluïda. A Castelló de la Plana es commemora l’aniversari de les Normes del 32, en les quals sempre ha participat la Conlloga Muixeranga de Castelló i en algunes ocasions també la Muixeranga de la Plana (fins i tot la Conlloga algunes vegades ha convidat altres colles) amb una actuació. Com veiem, es tracta d’un calendari amb certa intensitat al qual cal sumar altres actuacions que cada any van sorgint. Malauradament, moltes vegades les muixerangues informen de les actuacions amb poca antelació, si és que arriben a fer-ho. Això caldria solucionar-ho, pensant sobretot en el públic en general, tot tenint en compte que la Federació de Muixerangues disposa d’una agenda en el seu web. Esperem que a poc a poc les colles vagen prenent consciència i vagen posant remei a aquesta mancança.