Enguany la Conlloga Muixeranga de Castelló celebra deu anys des de la seua fundació, i per aquest motiu entrevistem Irene López, la seua presidenta, i Jaume Alcoceba, el cap de colla.

Irene i Jaume, vosaltres dos formeu part de la Conlloga des de la seua fundació a finals del 2013. Ens podeu contar un poc com es va crear la Muixeranga de Castelló i la seua evolució posterior?

Irene: La Conlloga es va crear a partir d’una crida en Facebook que, a finals d’octubre de 2013, convocà una reunió i, més tard, es va fer un primer assaig al qual va vindre gent de la Nova Muixeranga d’Algemesí i de la Muixeranga del Camp de Túria per ajudar-nos; posteriorment, en una reunió en l’Ovella Negra, es constituí formalment la Conlloga. A partir d’aquest moment es van fer més assajos i l’evolució va ser sorprenent, ja que, encara que Castelló és gran, no hi havia tradició muixeranguera en la ciutat ni tampoc al voltant i, des d’aleshores, el creixement va ser molt gran tant tècnicament com social.

Quins actes esteu preparant o heu programat per a celebrar aquesta efemèride?

Jaume: Hi ha diversos actes preparats al llarg de tot l’any. El primer és la inauguració de l’exposició «Fer muixerangues ens empodera» al Cau Muixeranguer de Castelló i l’acte principal és la festa del nostre desé aniversari dissabte 18 de novembre a la vesprada, que inclou una actuació juntament amb la Nova Muixeranga d’Algemesí i una festa posterior a la sala La Bohemia, amb un concert i punxadiscos.

Com veieu l’estat de la colla actualment?

J: L’estat és bo. El treball desenvolupat en anys anteriors ens han portat a un moment molt bo, tant tècnicament com socialment, i enguany és molt important, amb un bon nombre de gent i molt motivada. Això ens permetrà arribar a fites que fins ara no ens havíem plantejat, però que enguany sí que ronden pel cap.

Des d’aquells alcoianets al CEIP Tombatossals o el primer pilar de 4 a l’alqueria de Queral, tècnicament la Conlloga ha crescut molt, tant en altura com en la base, com heu vist l’evolució tècnica de la colla?

J: Jo crec que l’evolució tècnica ha vingut de la mà de la massa social que regularment acut als assajos. Des d’aquell primer alcoianet, que no seríem més de dotze o quinze persones, o el pilar de l’alqueria de Queral, amb unes trenta, totes les fites de la Conlloga les ha marcat principalment l’assistència a l’assaig. L’evolució s’ha vist sobretot a les Trobades que és quan arrosseguem més gent per jugar a casa.

I: La Conlloga sempre ha volgut fer les coses tècnicament molt ben fetes.

Internament com externa, hi ha qui demana que encareu l’Alta de Sis. Jaume: com veus aquesta possibilitat a curt o mitjà termini? Esteu fent passes en aquest sentit?

J: Crec que l’evolució tècnica de la colla ens ha marcat nous reptes. Després de les dues Xoperes simultànies de la passada trobada va haver-hi un moment d’eufòria col·lectiva i es va demanar fer l’Alta de Sis. La tècnica, en la intimitat del Cau, ja havia parlat prèviament de poder treballar eixa figura i buscar un tronc el més estable possible. Després de tornar de l’estiu la colla respon molt positivament amb l’assistència als assajos i fa que des de dins de la Tècnica ens engresquem i busquem els perfils adequats. En aquest sentit, les proves fetes en els darrers assajos, amb Xoperes netes i proves del peu i del tronc, han anat molt bé, però per anar més enllà i poder pujar xiqueta i alçadora al tronc, necessitem més gent a l’assaig, i fer la Sisena o no dependrà molt de l’assistència als assajos i de la massa social de la Conlloga. Hi ha molts més reptes i tenim ganes de treballar en ells i d’aconseguir assolir-los. No ens quedem només en el repte de la Sisena, hi ha molts més reptes, però sí que podríem dir que és el repte de la temporada.

I: Si la colla ho demana, endavant.