Los socialistas denuncian que Catalá ha sustituido los proyectos tecnológicos por un modelo "basado en el turismo”

Los concejales socialistas Javier Mateo y Borja Sanjuán han denunciado que el gobierno de Catalá “ha dilapidado en menos de un año el modelo de desarrollo económico diversificado con un fuerte impulso a la innovación y al sector tecnológico que pusieron en marcha los socialistas durante el anterior gobierno progresista para recuperar el modelo de Zaplana basado exclusivamente en el turismo”.

“Catalá se ha lanzado a abrazar sin ningún rubor el modelo Zaplana, apostando el futuro de nuestra ciudad exclusivamente en el turismo sin medida, multiplicando los apartamentos turísticos ilegales, y en la construcción, un modelo que ya nos condujo a un desastre económico sin precedentes y a un ayuntamiento quebrado”, ha apuntado. El edil ha confrontado aquel “modelo ruinoso que quiere recuperar Catalá” con el que implantaron los socialistas bajo su gestión en el gobierno progresista “de la mano de todos los agentes económicos y sociales”.

Durante ocho años, ha asegurado, “se fueron generando cada vez mejores empleos y una fuerte atracción de inversiones tecnológicas e innovadoras en toda la ciudad que ahora el gobierno de Catalá ha desechado para entregar la economía de València, la tercera ciudad de España, al turismo sin control. Estamos ante un retroceso en las oportunidades de la ciudad para generar empleo y para posicionarnos como uno de los grandes epicentros del desarrollo tecnológico y la atracción de industria y empresas tractoras”.

Mateo ha recordado que durante los ocho años de gobierno progresista, con la gestión de los socialistas, se pusieron las bases para atraer a empresas tecnológicas e impulsar la economía basada en el conocimiento y la innovación. Así, por ejemplo, se rediseñó el PAI del Grao, que estaba atascado por el pufo del PP con la Fórmula 1 de Camps, con 95.000 metros cuadrados de terciario que permitía atender las peticiones de las empresas tecnológicas para instalarse en la ciudad. “Ahora el gobierno de Catalá ha rebajado 20.000 metros cuadrados/ techo de terciario en este sector, rebajando su capacidad para atraer empresas”, ha manifestado.

Mateo también ha denunciado la paralización de otro proyecto estratégico para convertir a València en una referencia tecnológica e innovadora del Mediterráneo como era el distrito innovador de Vara de Quart. “Habíamos proyectado 60 hectáreas en la ciudad para atraer empresas de alto valor añadido y que iba a convertir lo que hoy es un polígono industrial infrautilizado en una referencia de la valencia innovadora donde se entremezclaba el residencial con el terciario innovador y tecnológico. Un proyecto que Catalá ha metido en el cajón para lanzarse de nuevo a los brazos del modelo económico fallido de su predecesor”, ha incidido.

Renuncia en la Marina

Sanjuán, por su parte, ha hecho hincapié en la situación de la Marina, donde el Ayuntamiento no solo ha aprobado la privatización del 47% de una zona estratégica para el desarrollo tecnológico de la ciudad sino que, además, ha cedido toda su capacidad de decisión sobre este nuevo barrio de la ciudad al Puerto. “El PP de Catalá está revirtiendo todo el modelo basado en el conocimiento y el talento que impulsamos los socialistas. Descartaron un proyecto tractor en los Docks que nos iba a permitir avanzar en un sector estratégico y el resultado es que todo sigue paralizado", ha indicado.

Sanjuán, además, ha criticado la nula capacidad de gestión del gobierno de Catalá en asuntos estratégicos y ha señalado directamente al concejal de Grandes Proyectos que se encarga de dos asuntos en exclusiva: la Marina y el Valencia CF. “Todavía seguimos esperando noticias sobre el trabajo del concejal de Grandes Proyectos en la Marina. Nos dijeron que venía a solucionar los problemas y lo que ha hecho es desentenderse de todo y ceder toda la capacidad de gestión en el Puerto”, ha dicho.

“Catalá lo está apostando todo el desarrollo económico de València al turismo de baja calidad que está asociado a los apartamentos turísticos y que el propio sector turístico denuncia que no sostenible. La señora Catalá está cometiendo el error de transformar València en una ciudad exclusivamente turística mientras el anterior gobierno progresista tenía un ecosistema económico mucho más compensado”, ha dicho.

Ante esa situación, Sanjuán ha exigido al gobierno del PP que retome un plan de economía productiva para la ciudad que pase por desbloquear grandes espacios que además estaban descentralizados de la ciudad como por ejemplo la transformación del polígono de Vara de Quart. “Català ha dejado en un cajón este plan que lo que trataba era de generar espacio para albergar grandes empresas que venían a la ciudad como las que vinieron con un gobierno progresista como HP, Lufthansa o Siemens. Y en lugar de eso las únicas aperturas que puede celebrar la señora catalán es las del 40% de apartamentos turísticos”.

Finalmente, ha criticado la vuelta al modelo Zaplana de los 90, “un modelo fracasado de ladrillo burbuja especulativa y turismo de baja calidad. Ese no es el modelo que necesita esta ciudad y es el que no quiere en esta ciudad ni siquiera la gente que ha votado al Partido Popular, aunque no se puede esperar otra cosa de los hijos de Cotino y Zaplana que implantaron un modelo fracasado que expulsaba a los vecinos y vecinas y que hoy se sienta en el banquillo”.