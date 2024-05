Mazón: L’OPA del BBVA “és una operació en contra de la Comunitat Valenciana”

El cap del Consell, Carlos Mazón, ha expressat este matí el seu rotund rebuig a l’OPA hostil que BBVA ha llançat sobre Banc Sabadell després de fracassar l’operació de fusió amistosa. Mazón ha advertit que la Generalitat està “absolutament en contra de l’operació perquè destruïx valor, treball, territori, competència i és en contra de la província d’Alacant i de la Comunitat Valenciana, i del consumidor”.

Carlos Mazón considera que la compra per la via forçosa de l’entitat d’origen català amb seu a Alacant no té cap sentit perquè no aporta “absolutament res”. El president ha lamentat que s’ha executat amb “unes formes absolutament superbes i intolerables”.

Reacció de la societat

Mazón ha mostrat la seua confiança que la “societat alacantina i la societat valenciana actuen en conseqüència per a aconseguir entre tots que està operació no es culmine”.

El Ministeri de Treball i Economia Social ha alertat este dimecres que l’OPA hostil de BBVA sobre Banc Sabadell tindrà “efectes molt perniciosos” en l’economia i en el mercat laboral.

Fonts de Sumar en el Govern creuen que este “moviment de concentració bancària” provocarà, “si ningú ho remeia, uns efectes molt perniciosos” en l’economia “perquè perjudicarà i molt l’ocupació i l’economia de les famílies” i generarà “encara més oligopoli i exclusió financera”.

“La Comissió Nacional de Mercats i Competència ha d’actuar perquè és la competent per a posar límits a esta operació com a supervisor d’este país”, afigen les mateixes fonts, al mateix temps que remarquen que no es poden deixar els “interessos estratègics” del país “a l’atzar dels mercats financers i dels inversors estrangers”.

“Espanya tindria la concentració bancària més elevada de la Unió Europea (UE) i això podria vulnerar les normes d’un mercat competitiu”, conclouen.

Suscríbete para seguir leyendo