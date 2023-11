La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació acaba de publicar Indignas hijas de su Patria. Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià de les periodistes Marta García Carbonell i María Palau Galdón, amb pròleg de Esther López Barceló.

El llibre és el número 11 de la col·lecció «Periodisme», que dirigix el professor de la Universitat de València Guillermo López i és el resultat de la beca de periodisme d’investigació Josep Torrent 2021 en col·laboració entre la Unió de Periodistes Valencians i l’entitat cultural de la Diputació de València.

El Patronato de Protección a la Mujer va ser un organisme creat en 1941 i dissolt en 1985, que va perseguir «la dignificació moral de la dona» amb l’objectiu –almenys sobre el paper– de controlar i eliminar l’exercici de la prostitució clandestina dels ciutadans menors d’edat.

No obstant això, es va erigir com un sistema de control sobre la població femenina que va tractar d’imposar un arquetip homologat de dona regit per la decència, la cautela i la castedat, tres virtuts per a la dona franquista. Per a exercir-ne la funció va desplegar una xarxa de centres reeducadors, formada per alguns establiments de creació pròpia i multitud de convents d’ordes religiosos femenins ja existents.