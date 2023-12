Des del passat més de setembre, cada dissabte al migdia, l’Alqueria Julià-Casa de la Música, situada al barri de Nou Moles de València, ha esdevingut un escenari íntim i privilegiat per a la música de cambra. En este auditori situat a l’interior de la seu de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, han brillat formacions menudes de músics de diverses societats musicals.

Després de tres mesos, el Cicle de Concerts FSMCV de Música de Cambra de les Societats Musicals arriba a la seua recta final. Ahir, la Unió Musical Algímia, d’Algímia d’Alfara, va oferir el primer recital de desembre, activant un compte enrere. Només resten dos actuacions per a acomiadar la temporada.

Les dos dates que queden per a finalitzar el circuit són el pròxim 16 de desembre, quan actuarà la Sociedad Musical La Lira de Chulilla; i la setmana següent, dissabte 23, amb l’Associació Música Jove de València com a protagonista. L’últim concert, a més, suposarà una cita especial, una actuació plena de peces nadalenques que servirà per a saludar les festes i acomiadar l’any. Tots els concerts són d’accés lliure fins a completar l’aforament.

«Estem molt satisfets per com s’està desenvolupant el cicle: un format íntim i delicat, un auditori acollidor; tot juga a favor perquè les nostres societats musicals continuen mostrant l’enorme versatilitat dels seus músics», explica la presidenta de FSMCV, Daniela González.

Deu societats musicals hauran protagonitzat este cartell del cicle: a més de les citades, per l’Alqueria Julià han passat durant les últimes setmanes la Unió Musical d’Aldaia, l’Asociación Musico Cultural Eldense Santa Cecilia, la Sociedad Musical Santa Cecilia de Macastre, l’Agrupación musical Los Silos de Burjassot, la Sociedad Musical Unión de Pescadores de Valencia, la Societat Musical La Primitiva Setabense de Xàtiva i la Unió Musical Castellonenca de Castelló de la Plana.

El format convida al públic a recollir-se davant l’escenari: conjunts d’entre 6 i 10 músics i actuacions d’una duració aproximada de 45 minuts. Totes a partir de les 12:00 del migdia. «Mantenim el compromís de mostrar talent del nostre col·lectiu i esta iniciativa ens permet obrir l’Alqueria Julià no només als músics de les societats musicals, sinó també a tot el públic», apunta González.

Presentacions, xarrades, recitals i tot tipus d’activitats culturals es realitzen en esta alqueria reconeguda declarada Monument Artístic Nacional i Bé d’Interés Cultural, protecció que comparteix amb el col·lectiu de les societats musicals. A més, cada dijous, la Casa de la Música s’obri a visites guiades que exploren esta joia arquitectònica del segle XVII valencià, la qual ha esdevingut un motor cultural més a la ciutat de València.