La Llibreria de la Universitat de València (UV) compleix el pròxim dilluns vint anys al servei de la comunitat universitària i del públic en general. Concebuda en un primer moment per a pal·liar, entre altres coses, l’absència del llibre universitari en els punts de venda, la creació d’aquest espai va suposar un projecte pioner de la Universitat de València, convertint-se en una de les poques llibreries dedicades al llibre acadèmic i universitari.

Per commemorar aquesta fita històrica, el proper dilluns 11 de desembre s’hi celebrarà una jornada de portes obertes on es podrà passejar i fotografiar-se entre llibres, signar en el llibre d’aniversari i, amb la compra de qualsevol exemplar, rebre un obsequi. A més, a partir de les 19:00 h, es celebrarà un acte de cloenda amb la presència d’Antoni Furió, director de Publicacions de la Universitat de València entre 1997 i 2010 i un dels majors impulsors de La Llibreria de la UV i de Teresa Ferrer, actual directora de PUV.

Durant aquests vint anys La Llibreria de la UV —al carrer Arts Gràfiques de València— ha assolit diversos objectius: d’una banda, ser el punt de referència principal on adquirir el catàleg complet de PUV; i, d’altra banda, assegurar a les autores i autors un lloc on tindre disponibilitat i visibilitat. Igualment, sempre ha apostat per oferir una gran part de la producció editorial d’universitats i institucions, com també per difondre’n la producció científica, acadèmica, cultural i social.

Actualment, el model de llibreria especialitzada i de fons continua complint amb els propòsits inicials i continua sent necessària per seguir donant visibilitat i difusió dels llibres universitaris.