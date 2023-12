A Edicions Bromera continua cuidant i mimant una de les seus col·leccions més emblemàtiques i entranyables. Imprescindible a moltes escoles de la Comunitat Valenciana, el Micalet Galàctic es renova per a adequar-se als nous temps, continuar sent atractiva per als xiquets i xiquetes i fer-se ,és accessible per a totes i tots, de la mà de la coneguda com a lectura fàcil.

Una de les novetats de l’editorial valenciana en el seu catàleg d’esta tardor és que els pròxims títols que es publiquen amb l’etiqueta d’esta col·lecció —adreçada a edats entre els sis i els 12 anys— ja ho faran amb un nou aspecte. És el cas de 'El fantisma Kasimir' d’Angela Sommer-Bodenburg i 'El món està trencat però encara es pot caminar' d’Harkaitz Cano, un dels recents llançaments que ja mostren esta imatge renovada. En les nous llibres del Micalet Galàctic destaquen, sobretot, els colors i les il·lustracions. En un món on mana l’audiovisual i l’ull dels infants està acostumat a les imatges, el color pren les planes de la col·lecció infantil. En alguns casos és en les planes —que pot variar—, d’algunes paraules o de dibuixos que entren dins del text. Així, el redisseny passa per la introducció del «tot a color» en les diferents sèries de la col·lecció i d’una proposta gràfica més atractiva que enriquirà l’experiència lectora dels més menuts. D’altra banda, també cal destacar que el redisseny és respectuós amb el que es denomina «lectura fàcil», i permet una millor accessibilitat del text a tots els infants. Per això, Bromera ha apostat per canviar la seua tipografia tradicional a una sans serif. A la presentació de les novetats del catàleg de Bromera per a la tardor i l’hivern, Paula Soriano, l’editora d’Infantil i Juvenil, va explicar que el canvi de tipografia «ajudarà molt a la comprensió lectora i a la capacitat de llegir, tant del públic habitual com de qui pot tindre un problema de lectura». Per a Soriano, el redisseny que estrena el Micalet Galàctic és «més net en la coberta, dinàmic i atractiu i aposta per la il·lustració, amb un text que s’ompli de color i ja no és en blanc i negre». «Hem modernitzat la col·lecció, per a donar-li un aire més actual», resumix. Més de 30 anys pels infants Amb més de 200 títols i de 100 autors publicats, cal recordar que la col·lecció de lectures referent de Bromera ja té més de 30 anys —va celebrar les tres dècades el 2020— i el seu impuls actual s’acompanyarà també de diverses accions en llibreries i escoles, a més del redisseny. Amb tots estos anys i molt present als centres educatius, el Micalet Galàctic forma part de l’imaginari de moltes generacions joves que van començar a llegir en valencià gràcies a les diferents sèries de la col·lecció.